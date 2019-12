¿Hay probabilidad de embarazo en el sexo anal?

Cada modalidad sexual requiere de mutuo acuerdo y si bien a unas personas les puede llegar a gustar, existen otras a las que no les parecerá muy placentera

El sexo anal pasó de ser un tema tabú a ser más practicado por las nuevas generaciones. Y no lo decimos nosotros, el estudio lo hicieron investigadores del Center for Behavioral Research and Services de la Universidad del Estado de California, quienes descubrieron que las personas en Estados Unidos tienen más coito anal que en el pasado.

Bajo este contexto, como era de esperarse - y como sucede con la mayoría de las modas -, empezaron a surgir personas que pusieron en duda esta práctica que aún despierta opiniones divididas, y entre esos cuestionamientos salió uno muy curioso pero que muchas personas pueden tener: ¿Puedes quedar embarazada con esta práctica?

El embarazo se da con la unión entre el pene y la vagina y suena raro pensar que la entrada "por la puerta trasera" causara el nacimiento de un bebé, ¿no?.

Nos pusimos a investigar y esto es lo que dicen los especialistas...





Hay posibilidades de que tengas un bebé, pero se da en casos muy raros y poco probables. Recuerda que siempre que los espermatozoides estén cerca de la vagina, existe la posibilidad de que tu pareja o tú lo extiendan accidentalmente al canal vaginal sin que exista la penetración en el órgano reproductor femenino.

Toma en cuenta que la fertilización solo requiere de un esperma y que cuanto más reciente es la eyaculación, más probable es que el espermatozoide fuera del cuerpo siga vivo y móvil.

Sí se han dado casos de embarazos que no se han producido mediante el sexo vaginal: De acuerdo con el Journal BMJ, 1 de cada 200 personas reportaron haber cargando un bebé sin tecnología:

" (el objetivo fue) estimar la incidencia de autoinforme de embarazo sin relaciones sexuales (embarazo virginal) y los factores relacionados con dicho informe, en un grupo representativo de la población de adolescentes y adultos jóvenes de EE. UU.

7870 mujeres se inscribieron en la ola I (1995) y completaron la ola más reciente de recolección de datos (ola IV; 2008-09).

45 mujeres (0.5%) reportaron al menos un embarazo virgen no relacionado con el uso de tecnología de reproducción asistida. Aunque era raro que se informaran las fechas de iniciación sexual y embarazo compatibles con el embarazo virginal, fue más común entre las mujeres que firmaron promesas de castidad o cuyos padres indicaron niveles más bajos de comunicación con sus hijos sobre el sexo y el control de la natalidad.

Alrededor del 0.5% de las mujeres afirmaron consistentemente su condición de vírgenes y no usaron tecnología de reproducción asistida, pero reportaron nacimientos vírgenes", se puede leer en dicha revista científica.





Sabiendo eso, te queremos decir que no, no puedes quedar embarazada por tener sexo anal, a menos que el semen se escurra hacia tu vagina o vulva causando el proceso que ya todos conocemos.

Ten en cuenta que cada modalidad sexual requiere de mutuo acuerdo y que si bien a unas personas puede llegar a gustarles mucho esta práctica, existen otras a las que no les parecerá muy placentera. Por ello, siempre deberás preguntarle a tu compañera antes de realizarla, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias.

Recuerda que la cavidad anal es utilizada para expulsar los desechos del organismo y que debido a ello, es una parte "sucia" del cuerpo humano. Por eso, si deciden hacerlo de esta manera, recuerden utilizar preservativos para la prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual.





