¿Has notado una curvatura de tu pene? te decimos si ésta es normal o puede deberse a una enfermedad

23/07/2020

23/07/2020 14:06 hrs.

En algunos hombres su pene puede llegar a mostrar una curvatura en el órgano, ya sea hacia arriba, abajo o a los lados. Esta forma del pene puede ser inofensiva, pero en algunos casos puede deberse a una afección. Conoce hasta qué grados es normal la curvatura del pene.

La curvatura natural del pene no está presente en los miembros de todos los hombres, pero puede llegar a considerarse normal cuando la curva no excede los 5 grados, y si ésta no provoca alguna otra afectación, como molestia durante las relaciones sexuales.

Una curvatura natural del pene se debe a una curva fisiológica, la cual no genera ninguna afectación a la salud sexual del hombre, sin embargo, cuando ésta excede los 5 grados, puede deberse a una afección conocida como enfermedad de Peyronie.

¿Qué es la enfermedad de Peyronie?

La enfermedad de Peyronie es un padecimiento provocado por la formación de tejido cicatricial fibroso en el pene, es decir, una cicatriz anormal que provoca erecciones curvas dolorosas en el pene.

La presencia de la enfermedad de Peyronie puede provocar incomodidad o dolor durante las relaciones sexuales, así como dificultades para lograr la erección. Además, en algunos casos, puede provocar el acortamiento del pene, lo que también genera estrés y ansiedad en los hombres que padecen esta afección.

De acuerdo con Mayo Clinic, esta enfermedad puede empeorar con el tiempo y causar estragos permanentes en el paciente, sin embargo, con un tratamiento adecuado puede detenerse la progresión del padecimiento e incluso mejorar algunos síntomas.

¿Qué provoca una curvatura anormal del pene?

Las causas de la enfermedad de Peyronie no se conocen por completo, pero se sabe que una lesión en el pene puede provocar la aparición de esta enfermedad del órgano sexual masculino.

La lesión en el pene debe ser repetida para provocar esta enfermedad, y puede causarse durante las relaciones sexuales, por actividad deportiva o como el resultado de un accidente. Sin embargo, en muchos de los casos de enfermedad de Peyronie el paciente no recuerda haberse lesionado.

Una lesión en el pene puede causar esta enfermedad debido a un proceso de cicatrización desorganizado, que provoca la aparición de una cicatriz o nódulo que incentiva una curvatura pronunciada durante la erección.

¿Qué consecuencias tiene una curvatura anormal del pene?

Este padecimiento puede afectar a hombres de cualquier edad, pero es más común entre lo 50 y 60 años, perturbando considerablemente la calidad de vida del paciente y su salud sexual. Algunas de las consecuencias de la enfermedad de Peyronie son:

-Incapacidad para tener relaciones sexuales.

-Disfunción eréctil debido a la dificultad presente para lograr una erección.

-Ansiedad o estrés por la dificultad para tener relaciones sexuales.

-Problemas de fertilidad.

-Reducción en la longitud del pene.

-Dolor del pene.