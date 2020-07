¿Hasta que edad crece el pene en el hombre?

No eres el único que se pregunta hasta qué edad crece el pene y la respuesta no es sencilla, pues depende de varios factores

SUSANA CARRASCO 03/07/2020

03/07/2020 15:09 hrs.

Muchos hombres se preguntan hasta qué edad crece el pene y lo cierto es que el desarrollo de los genitales depende de diversos factores, como los cambios físicos y hormonales, aunque algunos estudios han encontrado cuál es la edad promedio en que ocurre el mayor alargamiento y engrosamiento del miembro masculino.

Existen muchas creencias erróneas sobre el tamaño del pene, ya que se cree que "tenerla grande" garantiza una mayor satisfacción sexual en la pareja y un mejor desempeño, pero eso no es del todo cierto y ningún hombre debería sentirse acomplejado por su miembro.

No obstante, los prejuicios y las ideas erróneas hacen que especialmente los hombres jóvenes sientan inquietudes y quieran saber hasta qué edad crece el pene. A continuación, te decimos lo que las investigaciones revelan al respecto.

¿Hasta qué edad crece el pene?

Si te preguntas hasta qué edad crece el pene, no eres el único, muchos hombres y mujeres tienen esa duda y al respecto, tenemos información interesante. El pene comienza a experimentar cambios significativos a partir de la pubertad, que en el varón comienza entre los 12 y los 16 años de edad.

Esta etapa dura aproximadamente cuatro años y hay un aumento en la producción de las hormonas masculinas como la testosterona, que favorecen una mayor longitud y grosor del pene. Al respecto, una investigación de la Universidad de Chongqing en China y publicado en el Asian Journal of Andrology explica que el crecimiento del pene es pronunciado entre los 11 y los 15 años, luego sigue creciendo, pero de forma más lenta hasta los 17 años.

El trabajo de los investigadores también resalta que el diámetro o grosor del pene sigue un ritmo similar, ensanchándose con mayor intensidad a partir de los 11 años de edad. No obstante, si lo que queremos saber es hasta qué edad crece el pene, debemos enfocarnos en el final de la adolescencia del hombre, pues es el momento promedio en que el crecimiento de los órganos sexuales finaliza, lo que ocurre entre los 17 y 18 años.

¿Debo preocuparme por el tamaño del pene?

Notar que el pene deja de crecer al finalizar la adolescencia es normal y no debe causar ninguna preocupación en los jóvenes, pues al igual que otras partes del cuerpo, llega un punto en que no crece más.

Creer que tener un pene grande es garantía de mejores relaciones sexuales y parejas más satisfechas es un error, pues lo verdaderamente importante es saber cómo estimular a la otra persona, conociendo sus zonas erógenas y movimientos que disfruta con más intensidad.

¿Cuánto debería medir el pene? No hay un tamaño perfecto, pero algunos estudios determinan que el tamaño promedio es de 7 centímetros en estado flácido y de hasta 12 en erección. Es importante mencionar que, aunque el tamaño no es lo más importante en la intimidad, sí existe una condición médica denominada micropene en la que el miembro masculino no supera los 7 centímetros en erección.

Alargamiento de pene

Solo en esos casos, los médicos pueden recomendar un procedimiento quirúrgico para mejorar el tamaño del miembro, que se conoce como alargamiento de pene. Según una publicación del British Journal of Urology, los extensores peneales deben ser considerados una opción de tratamiento mínimamente invasivo para alargar el tallo del pene.

Aunque es seguro, se debe tener mucho cuidado con los motivos que hay detrás de la decisión de hacerla, pues si se hace por ego simplemente, los resultados pueden ser desastrosos. El alargamiento de pene es para corregir un problema estético en donde el pene es muy pequeño incluso en erección.

En realidad, existen algunos trucos sencillos que te permiten lucir un pene más grande sin necesidad de cirugías, como recortar el vello púbico, usar ropa interior en tonos vivos, con rayas horizontales y colores brillantes, así como seguir un estilo de vida saludable que garantice una buena irrigación de la sangre en la zona que ayude a mantener erecciones firmes y prolongadas. Deja de preocuparte por saber hasta cuándo crece el pene, mejor enfócate en conocer lo que tu pareja realmente disfruta en la intimidad.

