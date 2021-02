En ocasiones cometemos los mismos errores de manera frecuente y estos pueden traer problemas con nuestra pareja.

En ocasiones las relaciones pueden terminar porque simplemente las personas no eran compatibles o no estaban destinadas a durar más. Pero en muchas otras ocasiones podemos repetir hábitos que hacen que las relaciones no funcionen, te decimos cuáles evitar para que cuides tu relación de pareja.

Recuerda que seguir una rutina y cometer siempre los mismos errores pueden ser la razón de un futuro rompimiento.

Hábitos que hacen que las relaciones no funcionen

Es muy importante que pongas atención en las pequeñas cosas, muchas veces no nos damos cuenta que tenemos hábitos que afectan a nuestra pareja, por eso es de suma importancia que sepas cuales son los que pueden llegar a terminar una relación.

Estar mucho tiempo en el celular

No importa la edad ni qué otra actividad estemos haciendo, el celular es primordial y nos la vivimos usándolo gran parte del día. En ocasiones estamos más pendientes del teléfono móvil que de la persona que tenemos a lado. Esto es lo peor que podemos hacer y puede ser la causa de una separación, La satisfacción y felicidad de tu pareja puede aumentar si dejas tu smartphone a un lado mientras estás con ella.

No ceder nunca en las discusiones

Lo peor que puedes hacer es siempre querer ganar las discusiones. Algunas personas pueden expresar sus sentimientos de mejor forma y otras tienen dificultad para hacerlo. Esto puede llevar a que las personas que saben comunicarse siempre terminen ganando la discusión.

Ceder un poco y ayudar a nuestra pareja a que nos explique sus problemas puede ser fundamental dentro de la relación.

No apoyar a nuestra pareja

A veces podemos cometer el error de minimizar los problemas de la otra persona porque a nuestro parecer no son para tanto, pero para ella sí. Debemos ser empáticos y estar ahí para lo que nos necesite, recuerda que una pareja tiene que estar siempre en los momentos buenos y malos y jamás debemos juzgar los sentimientos de nuestro ser amado.

Pedir las cosas de manera incorrecta

Si tu pareja hace siempre algo que a ti te molesta (o al contrario) hay que saber comunicarlo de manera positiva. A veces puede resultar difícil pero según Psychology Today la comunicación entre una pareja debería estar conformada por un 80 por ciento de tono positivo o neutro y un 20 por ciento de crítica o un tono más directo.

Si todo lo decimos en forma de crítica y no buscando una manera de hacernos entender, la otra persona al final sentirá que no hace nada bien y se alejará. Además, si nos comunicamos correctamente es más probable que nuestras inquietudes sean escuchadas.

Es muy importante que tengas en mente estos hábitos hacen que las relaciones no funcionen, y no cometerlos puede ayudar a que tu relación sea feliz y duradera.

