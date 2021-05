¿Haber tenido muchas parejas sexuales te hace un mejor amante?

Se cree que tener muchas parejas sexuales garantiza ser un mejor amante, pero sexólogos señalan que la "experiencia" no es sinónimo de calidad

Se cree que, en el sexo, cuanto más lo haces más sabes, pero solo se trata de un mito en la sexualidad, ya que eso de "tener mucha experiencia" es algo relativo.

(Foto: Freepik)

Conoce por qué tener muchas parejas sexuales no te hace un mejor y lo que deberías hacer para realmente empezar a serlo. Toma nota.

¿Muchas parejas sexuales te hacen un mejor amante?

La sexóloga Núria Jorba, explica a El País que la experiencia no es igual para todas las personas, especialmente cuando se trata de sexo.

Según la experta, es posible que una persona que solo ha tenido una pareja sexual en su vida haya experimentado mucho más que una que se ha acostado con varias.

(Foto: Freepik)

En este último caso, se profundiza poco en la sexualidad y cada vez que se empieza con alguien nuevo se sigue el mismo patrón. Además, como no hay confianza, nadie comenta nada, no hablan sobre lo que les gustó y lo que no, así que la persona "con más experiencia" cree que todo lo hace bien.

Lo que satisface es la calidad, no la cantidad

Actualmente, seguimos pensando que la cantidad importa más que la calidad en el tema de las relaciones sexuales, es decir, generalmente nos preocupa más saber con cuántas personas se ha acostado alguien y pocas veces preguntamos por la calidad de los encuentros.

Lo que más nos interesa es saber cuántas parejas sexuales es ideal tener, cuánto debe durar el sexo y cuántas veces por semana hay que hacerlo, cuando quizás ese no sea el dato más importante para ser un buen amante.

(Foto: Freepik)

Al respecto, un estudio publicado en el Journal of Economic Behavior & Organization señala que lo que aumenta la felicidad es el sexo de mayor calidad, no una mayor frecuencia.

Mucha práctica, pero poca teoría

Además de creer que tener más parejas nos hace mejores, otro mito común es que, en el sexo, todo se aprende con práctica y que no es necesaria la teoría.

Sin embargo, expertos señalan que para ser un mejor amante no basta con hacer siempre lo mismo o lo que creemos que funciona, para destacar hay que aprender, innovar y esforzarse por mejorar, lo que se logra solo con información.

"Solo la experiencia práctica se queda muy coja. Por eso es muy importante leer, conversar, intercambiar opiniones y experiencias, escuchar, tener receptividad y tener una actitud abierta al aprendizaje", opina el sexólogo Iván Rotella.

(Foto: Freepik)

Generalmente, una persona inicia su vida sexual pasando directamente a la práctica, sin aprender la suficiente teoría. Si se obtiene, no siempre proviene de las fuentes más adecuadas, sobre todo, porque hay una falta de educación sexual formal.

"Normalmente se acude a Internet, ir a un experto lo seguimos viviendo como un recurso ante un problema, nos cuesta pensar que también sirven para asesorarnos, informarnos y guiarnos de forma personalizada ante una duda", puntualiza el experto.

Claves para ser un mejor amante

Si se desea ser un mejor amante, lo primero que debemos hacer es desechar la idea de que mucha experiencia nos hace mejores, pues lo que realmente importa es la calidad de los encuentros sexuales, no la cantidad.

(Foto: Pexels)

La experiencia ayuda, pero solo es un extra, lo que de verdad hace a un buen amante es conocer los cuerpos, saber cómo funciona la sexualidad y aprender las habilidades sexuales, es decir, estar al pendiente del cuerpo del otro, de lo que le gusta y lo que no, saber empatizar con sus necesidades y hablar del tema sin tabúes, siempre con naturalidad.

La clave del sexo de calidad está en conocer los puntos de placer y aprender a comunicarnos pero, sobre todo, en tener interés por hacer cosas diferentes en la intimidad y mejorar, pues ser un buen amante consiste en esforzarse en serlo, estar abierto a aprender y a que te corrijan, no a repetir todo el tiempo la misma receta que probablemente esté mal.

(Foto: Freepik)

"Es muy importante ser consciente que lo que le gusta a una persona puede no excitar a otra y que cada experiencia erótica es una experiencia nueva, hayamos tenido las que hayamos tenido. Por eso es tan importante profundizar en tu aprendizaje y tu escucha y no quedarse con los típicos ´tips´ que puede ofrecer cualquiera", concluye el sexólogo Rotella.

Y tú, ¿estás seguro de que eres un mejor amante con cada pareja sexual?

