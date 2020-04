Guía para tener sexo seguro durante la cuarentena por covid-19

¡Ante todo está la salud!

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 01/04/2020

01/04/2020 17:09 hrs.

¿Se puede transmitir coronavirus durante el sexo?, ¿Se puede contagiar covid-19 durante las relaciones sexuales? El nuevo coronavirus identificado por primera vez en Wuhan ha puesto en alerta a personas alrededor de todo el mundo y ha hecho que, como medida de prevención, el aislamiento por cuarentena sea la opción. En todo el mundo, millones de personas se encierren en sus casas con la sugerencia de solo salir por lo que sea de verdad necesario.

La "sana distancia" pasó de ser de metro y medio, dos metros, a ocho y hay gente que se pregunta: ¿Puedo seguir teniendo sexo? y de ser así, ¿cómo disfrutar de la intimidad sin riesgos?

Prohibirlo no es una opción y el investigador sexual de neurociencia del comportamiento de la Universidad de Concordia, Gonzalo R. Quintana, señala que tampoco es viable y dice:

"Dados los modos comunes de transmisión de virus respiratorios, participar en ciertos tipos de actividades sexuales puede correr el riesgo de propagar el virus. Sin embargo, esperar que las personas se abstengan de tener relaciones sexuales durante los períodos de aislamiento no es realista"

La International Planned Parenthood Federation (IPPF), por su parte, recalca un punto muy importante: actualmente no hay evidencia de que covid-19 se pueda encontrar en el semen o el fluido vaginal, pero esto no significa que la persona no esté en riesgo de contraerlo durante las relaciones sexuales.

En teoría sí, aún puedes seguir teniendo relaciones sexuales, pero con ciertos cuidados o consideraciones. La American Sexual Health Association (ASHA) resalta que el covid-19 es una enfermedad respiratoria, por lo que el contacto directo con la saliva puede transmitir el virus, así que ya es algo a pensar...

Recomendaciones para tener sexo seguro durante la cuarentena por covid-19:

Por todo lo anterior, te dejamos algunas sugerencias de los investigadores para que disfrutes del acto sexual (si es que decides hacerlo):

1) La primera recomendación de la ASHA es muy general, pero básica y obligatoria para cuidar la salud: el uso de preservativos.

"Si bien COVID-19 no se ha encontrado en el semen o el fluido vaginal, se ha encontrado en las heces de las personas infectadas. Como siempre, los condones y las presas dentales pueden reducir el riesgo y el contacto con la saliva y las heces durante el sexo anal y oral o el contacto oral / anal", precisa dicha asociación.

"La relación sexual en sí misma no es lo que está propagando el virus. Es el hecho de que sus cuerpos están tan juntos", explica el doctor Felice Gersh.

2) Higiene personal: El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York publicó una guía sobre sexo seguro durante estos tiempos de confinamiento por covid-19 y entre sus recomendaciones está, adivinaste, el lavado de manos.

"Lavarse antes y después del sexo es más importante que nunca: lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos y lave los juguetes sexuales con agua tibia y jabón", pide este organismo

3) Evitar la promiscuidad: Respetar a la pareja y serle fiel debe ser algo obligatorio hoy y siempre. Sobre ese tema, los expertos de la ASHA sugieren lo siguiente:

"Recomendamos encarecidamente que las personas sexualmente activas sean muy selectivas en sus relaciones sexuales, presten atención a la salud de las parejas y limiten las nuevas relaciones a la menor cantidad posible. El riesgo sexual más bajo, por supuesto, existirá para las parejas mutuamente monógamas", comenta el especialista de dicha asociación, Hunter Handsfield.

4) La masturbación es segura: Siempre y cuando te laves las manos. La IPPF indica que durante estos días de aislamiento la higiene es esencial para practicar la masturbación de forma segura.

"La masturbación no propagará COVID-19, especialmente si se lava las manos o cualquier juguete sexual antes y después con agua y jabón"





5) Considera tu estado de salud y el de tu pareja: Si no se siente bien, no tengan sexo. El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York recomienda que:

+ Si usted o su pareja pueden tener covid-19, eviten las relaciones sexuales y especialmente los besos.

+ Si comienza a sentirse mal, puede estar a punto de desarrollar síntomas de covid-19, que incluyen fiebre, tos, dolor de garganta o falta de aliento.

+ Si usted o su pareja tienen una afección médica que puede provocar covid-19 más grave, también es posible que desee omitir el sexo.

Foto: pexels

¿Y en el caso del sexo anal y oral?

Si bien el coronavirus covid-19 no es una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) y actualmente no existe algún estudio sobre qué actos sexuales pueden o no transmitir el virus, los especialistas recomiendan tener cuidado, ya que una persona puede ser asintomática y transmitirlo a otras, como dijo el doctor Gersh.

Saludar de beso no es recomendado y darlos tampoco y si bien el sexo anal no incluye un intercambio de saliva, la acción en sí, aún fuera de la situación actual por coronavirus covid-19, es considerada peligrosa.

El National Health Service (NHS) de Reino Unido informa que el sexo anal penetrante tiene un mayor riesgo de propagar ETS que muchos otros tipos de actividad sexual, ya que el revestimiento del ano es delgado y puede dañarse fácilmente, lo que lo hace más vulnerable a la infección.

Algunas de las ETS que puedes contraer por este acto son las siguientes:

+ Clamidia

+ Herpes genital

+ Verrugas genitales

+ Gonorrea

+ Hepatitis B

+ VIH

+ Sífilis

Ahora bien, si retomamos lo que dijo el doctor Peinado en párrafos anteriores, encontramos que él menciona que "sí hay pruebas de transmisión oral-fecal, por lo que se debe evitar esta práctica", por lo que el llamado "beso negro" tampoco debería realizarse.

"Considere tomar un descanso de las citas en persona", dice el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, que también sugiere los videos, el sexting o los chats candentes como alternativas a las relaciones sexuales en tiempos de covid-19.

Y para la limpieza de lavandería como las sábanas y cobijas en los dormitorios, el gobierno del Reino Unido informa que se deberán lavar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, usar la configuración de agua más cálida y secar los artículos por completo. La ropa sucia que ha estado en contacto con una persona enferma puede lavarse con artículos de otras personas, pero eso sí, no se recomienda agitar la ropa sucia, ya que esto maximiza la posibilidad de dispersar el virus a través del aire.

Si tienes alguna duda sobre el nuevo coronavirus covid-19, puedes llamar a este teléfono de la Secretaría de Salud:

Foto: coronavirus.gob.mx

