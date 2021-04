Realizar cualquier actividad física es importante para gozar de una buena salud física y emocional, sin embargo, todos los excesos son malos, exagerar con el ejercicio puede reducir tu deseo sexual.

El sueño de muchas personas es tener un súper cuerpo lleno de músculos y que sea muy atractivo visualmente, para esto se necesita mucha disciplina para hacer ejercicio y para comer sanamente. Pero ‘matarte’ con rutinas exageradamente fuertes puede causar consecuencias negativas.

Según un estudio de la Universidad de Carolina del Norte, titulado “Dureza de entrenamiento físico y deseo sexual en los hombres”, señala que un exceso de actividad física podría provocar una reducción del deseo sexual en los hombres.

Las conclusiones se basan en una encuesta realizada a unos mil individuos a quienes les preguntaron sobre sus hábitos sexuales y de entrenamiento físico. Las preguntas indagaban sobre la frecuencia con la que mantenían relaciones sexuales o las deseaban, y la frecuencia y dureza de sus entrenamientos.

(Foto: Pinterest)

También se tomó en cuenta la edad de los participantes y otras variables físicas.

Entre más se exagera con el ejercicio menos deseo sexual

Las conclusiones a las que llegaron fueron bastante claras: la intensidad y la duración del ejercicio físico que realizaban, estaba relacionada inversamente con su deseo sexual. Aquellos que realizaban ejercicio físico de intensidad baja o moderada, tenían un deseo significativamente mayor que aquellos cuyos entrenamientos eran más duros.

A pesar de estos resultados, está claro que el problema aquí es encontrar un equilibrio. Evidentemente, cuanto más ejercicio hagamos, mejor estaremos físicamente y seremos potencialmente más atractivos ante posibles parejas sexuales, no obstante, no podemos exagerar con las rutinas de ejercicio.

Los expertos sugieren que en el caso de que, tras una sesión de ejercicio, llegues a casa destrozado y sientas, no solo que no tienes ganas de acostarte con tu pareja, sino que no tienes ganas de nada en absoluto, quizá deberías plantearte reducir la intensidad o la duración de tus entrenamientos.

Conseguir una buena condición física lleva su tiempo, hay que dejar recuperarse al cuerpo y darle tiempo para desarrollarse. Si estás muy cansado, modera un poco el ejercicio, cambia el tipo de actividad que practicas; pronto tu cuerpo tendrá más fuerza y podrás enfrentarte a entrenamientos más exigentes que te lleven a tener el físico que deseas.

(Foto: Pinterest)

Mejor sexo que puedes tener es el de después de entrenar

Está comprobado que el ejercicio aporta muchos beneficios a la salud, por lo que por ningún motivo debes dejar de hacerlo.

De acuerdo al doctor Jamin Brahmbhatt, urólogo y experto en salud sexual, el sexo después de hacer deporte puede ser excepcionalmente alucinante, “Después de cualquier actividad física puedes estar sudoroso, pero eso no debe ser problema para tener relaciones”, explica Brahmbhatt.

“La adrenalina y la dopamina llegan a su punto máximo y la testosterona sube notablemente tras una hora de ejercicio”, añade el doctor. Además, el entrenamiento en pareja es mucho mejor.

Después de leer esta nota, queda comprobado que todos los excesos son malos, hasta el realizar ejercicio en exceso, por lo que es importante que siempre tengas un balance en tu vida.

(Con información de: Men´s Health y Muy Interesante)