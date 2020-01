Estudio confirma que estamos teniendo menos sexo

Algunas personas pueden pensar que son los únicos que no tienen relaciones sexuales, pero la realidad es que no están solos

18/01/2020

En un mundo paralelo, las personas mantienen relaciones sexuales aunque se encuentren a muchos kilómetros de distancia por medio del envío de videos eróticos. El sentimiento de tocar a alguien físicamente ha quedado en el pasado y el envío de imagenes de cuerpos desnudos y gestos de placer están a la orden del día. Algunos individuos, hombre o mujer, que no han tenido sexo, están encontrando problemas para experimentar su primera vez porque el coito quedó en el olvido. ¿Suena aterrador, no?, pero en realidad, esto está pasando con más frecuencia.

Un estudio llevado a cabo por la London School of Hygiene and Tropical Medicine en mayo de 2019 encontró que la actividad sexual regular entre parejas está en declive y el número de hombres que afirman que no tuvieron relaciones en el último mes aumentó del 26% al 29%. Por su parte, los que sí se acostaron con alguien y tuvieron suerte en ese sentido y afirmaron haber tenido coito 10 o más veces en ese mismo periodo disminuyó del 20% al 14%.

Usando datos de la Encuesta Nacional Británica de Actitudes y Estilos de Vida Sexuales (Natsal), los investigadores encontraron una disminución general de la frecuencia sexual en Gran Bretaña en un periodo de 11 años (entre 2001 y 2012), con las mayores caídas observadas entre los mayores de 25 años y las parejas casadas o en pareja.

La evidencia muestra que la actividad sexual regular es beneficiosa para la salud y el bienestar, pero se ha observado una disminución reciente en la frecuencia en varios países de altos ingresos. Poco se sabe sobre estas tendencias en Gran Bretaña y los factores de estilo de vida asociados con ellas.

"En general, los datos mostraron disminuciones en las personas que tenían relaciones sexuales entre 2001 y 2012. La proporción que no informó sexo en el último mes aumentó del 23% al 29.3% entre las mujeres y del 26% al 29.2% entre los hombres.

La proporción que reportó sexo 10 veces o más en el último mes también disminuyó durante este tiempo, del 20.6% al 13.2% entre las mujeres y del 20.2% al 14.4% entre los hombres.

Las disminuciones en los niveles de frecuencia sexual fueron evidentes en todos los grupos de edad para las mujeres, y para todos, excepto el grupo de edad de 16-24 años para los hombres, pero fueron mayores entre las personas de 25 años o más y los que estaban casados o vivían juntos", se lee en el estudio original.

Sobre esta disminución, la autora principal y profesora de salud sexual y reproductiva en LSHTM, Kaye Wellings, explica lo siguiente:

"Es probable que varios factores expliquen las disminuciones, pero uno puede ser el ritmo absoluto de la vida moderna. Es interesante que las personas más afectadas se encuentren en la mitad de la vida, al grupo a menudo denominado la generación 'u-bend' o 'sandwich'. Estas son las cohortes de hombres y mujeres que, después de haber comenzado sus familias a edades más avanzadas que las generaciones anteriores, a menudo hacen malabares con el cuidado de los niños, el trabajo y las responsabilidades con los padres que están envejeciendo".

Como ves, esto le pasa a personas que están en una relación, se encuentran casadas o son solteras. Todos estamos expuestos a este problema, así que la próxima vez que te encuentres solo en cama, podrás encontrar consuelo en que no eres el único y una gran cantidad de personas en el planeta están pasando por esa "sequía".

