¿Es posible recuperarse de una infidelidad?

Este engaño puede darse de varias formas

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 24/12/2019

24/12/2019 11:31 hrs.

Foto en portada: i24mujer.com

"Hasta que te conocí...vi la vida con dolor, no te miento fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí, que no te debía amar. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más..."decía Juan Gabriel y esta canción podría aplicarse a los dolorosos engaños. Y es que admitámoslo: todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido alguna infidelidad, pero más allá de quedarnos dolidos, sentados en un rincón y llorando por lo que fue y lo que no, debemos buscar alguna manera de sobrevivir este doloroso momento.

¿Es posible salir "con vida" de una traición amorosa?... puede que sí. Aquí te dejamos cómo hacerlo.

Primero que nada es importante que sepas que, como diría Tom Hanks en la película de "Forrest Gump", la vida es como una caja de chocolates: nunca sabes lo que te va a tocar. Esto aplica también para las relaciones amorosas, ya que la infidelidad puede presentarse de muchas formas, y no siempre se caracteriza por una relación sexual:

+ Una opción es que se de en forma de una nueva relación fuera de la relación primaria.

+ Puede ser indetectable para todos los involucrados al darse en manera de pensamientos secretos sobre una persona que no sea una pareja o el desarrollo de una conexión emocional fuera del noviazgo original.

+ Que uno de los dos haya sido infiel durante un periodo de tiempo con una pareja que fue un participante activo de la misma y que haya estado consciente de la situación.





Foto: needpix.com

Puedes leer: ¿Tener sexo virtual cuenta como "infidelidad"?

"Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro. Yo no lo quiero: hoy te tengo que olvidar". A muchos nos ha pasado, si no es que a todos. En la mayoría de los casos, la infidelidad se evidencia por alguna de las siguientes señales:

- culpa por el cruce de los límites de la relación, incluso si un compañero no es consciente de lo que sucedió.

- Pensamientos o actos que son mantenidos en secreto por un compañero porque saben que el otro no los aprobaría

- sentimiento de traición cuando estos son descubiertos o revelados.

Pero lo interesante del asunto es que las personas que cometieron la infidelidad pueden no darse cuenta de que cruzaron la línea e incluso que tampoco hayan tenido la intención de lastimar a su compañero original (Ya sé, ¿verdad?).

De acuerdo con la sexóloga Nilda Chiaraviglio, la poligamia viene desde todos los tiempos debido a la capacidad del ser humano de amar a más de una persona al mismo tiempo y el ser humano biológica y neurológicamente, es bisexual y polígamo.

¿Es posible sobrevivir a una infidelidad?

Sí, siempre y cuando te comprometas a seguir los siguientes pasos:

1) Prométete detener el asunto y dejar de buscar a la otra persona (el/la amante) inmediatamente. Pero en serio hazlo. Acepta cortar todo contacto. Entendemos que a veces se desarrollan apegos sentimentales por esa persona, pero en la medida que cumplas con esta promesa, generarás una sensación de seguridad en el/la afectado/a. Obviamente ahora tendrás que trabajar en volver a ganar la totalidad de la confianza de la víctima, pero ese es el precio que tienes que pagar por tu "chistecito". Admite tu culpa, hazla tuya y trabaja, si es que sigues queriendo algo con el afectado, por mejorarlo todo. Lo único que no tiene solución es la muerte, así que "a darle que es mole de olla".

2) No estás obligado a perdonar: Sí, leíste bien. Antes que nada mereces respeto como persona, por lo que si te sientes muy pero muy traicionado, no tienes la necesidad de perdonar. Existe solamente algo que puede perdonar una persona y si sientes que después de la afección no puedes perdonar al otro individuo, no estás obligado/a a hacerlo. Corta por lo sano y date un tiempo para ti.





Foto: needpix.com

También te puede interesar: La cara de tu pareja revela si tu pareja te es infiel

3) Responde cada una de las preguntas: Ok, ya lo hiciste, ahora responde las dudas de tu compañero/a. ¿Por qué lo hiciste?, ¿te sientes feliz con él/ella?, ¿Qué pasó por tu cabeza?

Más expertos en matrimonio están de acuerdo en que las parejas sanan mejor después de una aventura amorosa si la persona que cometió el "atropello" proporciona TODA la información solicitada por su pareja traicionada. Hazlo y afronta las consecuencias de tus actos. Ya eres grande.

4) Acepta si estás molesto/a:

"El daño derivado de una violación de la confianza, como la infidelidad, puede causar emociones y síntomas que afectan las actividades de la vida diaria. En este caso, la pareja traicionada puede sentir que es mejor perdonar por el bien de la relación, pero eso no aliviará el dolor de la experiencia. Al perdonar, pueden sentir que nunca pueden intentar curarse del dolor o aprender lo que se necesita para evitar que vuelva a suceder", explica la consejera especialista en relaciones y matrimonios, Deidre A. Prewitt.

¿Y tú cómo reaccionas ante estas situaciones?

Antes nos enseñaban que si algo estaba roto, se reparaba, no se tiraba a la basura. Todo se arregla hablando, dicen. Ten el valor para admitir tus errores y aprende de ellos.





Con información de Reader's Digest, GoodTherapy.org, Sumédico.com