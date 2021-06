¿Es posible mantener un matrimonio sin sexo?

Vivir en un matrimonio sin sexo es más común de lo que se cree, pero pocas veces se habla de ello abiertamente o de manera seria.

(Foto: Freepik)

Se considera un matrimonio con baja actividad sexual cuando los encuentros ocurren menos de 10 veces al año, sin embargo, hay casos en que no hay ningún tipo de contacto íntimo en muchos años.

Matrimonio sin sexo, ¿es posible?

El sexo frecuente y placentero puede tener muchos beneficios para la salud, pues de acuerdo con Planned Parenthood, es una actividad que mejora el sueño, el estado físico y la autoestima, además de que reduce el estrés y la tensión y puede ayudar a tener una vida más larga.

Entonces, ¿qué ocurre al estar en un matrimonio sin sexo? En algunos casos, puede causar cierto grado de tensión en las relaciones, porque para muchos, la intimidad permite sentirse queridos, atractivos y deseados y es lo que diferencia una relación de una amistad.

(Foto: Freepik)

TAMBIÉN LEE: ¿Por qué todas tus relaciones se vuelven negativas?

No obstante, no todos los matrimonios sin sexo están condenados al fracaso o al divorcio, es posible sobrellevarlo bajo condiciones muy específicas como:

1. Ambos tienen un deseo sexual bajo

La falta de sexo no siempre es producto de problemas en la relación, simplemente puede deberse a que no hay deseo sexual en ambos y esto no necesariamente causa incomodidad.

Al respecto, Nazanin Moali, terepeuta sexual, señala a el HuffPost que si una pareja tiene poco deseo sexual y ambos se sienten emocional y sexualmente satisfechos haciéndolo menos de 10 veces al año, la relación puede funcionar tan bien como la de una pareja que tiene sexo todos los días.

(Foto: Freepik)

2. Son asexuales

Es posible que ambos miembros de la pareja sean asexuales, es decir, que no sientan ningún tipo de atracción sexual y en ese caso, la falta de intimidad es un beneficio, pues evita el estrés de realizar una actividad en la que se tiene poco interés.

(Foto: Freepik)

3. Hay problemas de salud

Ciertos problemas de salud como el cáncer, la hipertensión arterial, la diabetes, la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático o los cambios que experimenta el cuerpo de la mujer después del parto, pueden afectar el deseo y la capacidad sexual de una pareja.

Estos efectos pueden ser temporales o permanentes y en algunos casos, no causa conflicto que el sexo ya no sea parte de la vida en pareja por estos motivos.

(Foto: Freepik)

4. Se valoran otros aspectos de la relación

El sexo puede ser un pilar importante en el matrimonio, pero no lo es todo. Tal vez la pareja tiene un negocio conjunto o está más centrada en criar a sus hijos. También es posible que solo estén casados para tener compañía y seguridad económica.

En esos casos, dos personas pueden estar casadas y felices sin la necesidad de tener sexo, porque trabajan por otro tipo de objetivos.

(Foto: Pexels)

Para ellos, el sexo es una actividad para pasarla bien de vez en cuando, pero no es una prioridad ni de ello depende que la relación se mantenga fuerte. No vinculan la frecuencia de la intimidad con el amor.

Como ves, es posible mantener un matrimonio sin sexo, pero solo si ambos miembros coinciden en un mismo nivel de deseo sexual y le dan la importancia mínima a la intimidad en su vida y en la relación. De no ser así, surgirán los sentimientos de dolor y resentimiento, lo que poco a poco deteriora el vínculo.

SIGUE LEYENDO: ¿La penetración profunda siempre produce más placer?

(Con información de HuffPost y Planned Parenthood)