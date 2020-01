Y no, no cuenta como cardio...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 17/01/2020

17/01/2020 12:15 hrs.

Hace unos días, y antes de su pelea contra otro pugilista, el boxeador inglés Tyson Fury lanzó una frase que desató opiniones divididas: "me estoy masturbando siete veces al día para mantener mi testosterona bombeando", dijo el "Rey Gitano". Sus palabras causaron reacciones que iban desde las risas hasta los comentarios de asombro. Y es que si bien Fury nunca se ha caracterizado por ser muy discreto, la relación entre el placer por propia cuenta y el ejercicio es un tema que va de la mano (¿entendieron?), aunque no se tienen pruebas de que afecte o beneficie.

Algunos atletas y fisicoculturistas tienen la creencia de que la masturbación tiene un impacto negativo en su rendimiento, mientras que otros creen que les da una ventaja sobre sus oponentes.

En el caso de Fury, quien el 22 de febrero enfrentará en Las Vegas a Deontay Wilder por segunda ocasión en lo que es considerada como una de las peleas más grandes en la historia del deporte, el nacido en Wythenshawe, Reino Unido, se dijo abierto a nuevas formas de preparación: "Estoy haciendo muchas cosas que no hacía antes. Estoy comiendo cinco o seis comidas al día, bebiendo ocho litros de agua. Si eso me da una ventaja, estoy dispuesto a probarlo", mencionó, además de tocar el tema del autoplacer para ver si eso lo hace estar un paso adelante de Wilder.





¿Es bueno masturbarse antes de un evento deportivo?

La masturbación es una actividad sexual sana y segura que tiene numerosos beneficios para la salud, como alivio de dolor y la reducción de estrés, pero muchos miembros de la comunidad de salud aún se debaten sobre los riesgos y beneficios de "jugar consigo mismo" antes de un entrenamiento.

Sobre la relación entre masturbarse y la afectación de la testosterona, la doctora Janet Brito, del Centro para la Salud Reproductiva y Sexual, comenta que no están vinculadas: "No. La masturbación y la eyaculación no han demostrado tener efectos negativos a largo plazo en los niveles de T.

Los niveles de T aumentan naturalmente durante la masturbación y el sexo, y caen a niveles normales después del orgasmo. Sin embargo, la eyaculación por la masturbación no tiene ningún efecto directo y notable sobre los niveles de T en suero. Esto significa que los niveles de T no disminuyen cuanto más te masturbas".









Sin embargo, de acuerdo con Brito, la testosterona ayuda al desarrollo de los músculos y también aumenta el nivel de hormona del crecimiento que el cuerpo libera como respuesta al ejercicio.

"Los niveles de testosterona aumentan durante el sexo y la masturbación y luego caen nuevamente después del orgasmo, por lo que no es sorprendente que las personas piensen que podría afectar su entrenamiento.

Pero esta fluctuación no es lo suficientemente alta como para tener un efecto notable en cualquier actividad, y mucho menos tu tiempo en el gimnasio. Sus niveles de testosterona volverán a la normalidad minutos después de la liberación sexual", explica la especialista.

¿Influye o no, entonces?

La masturbación puede influir en la liberación de endorfinas y otras hormonas para sentirnos bien y mejorar nuestro ánimo.

"Puede tener un pequeño efecto en la masa muscular si cronometra sus entrenamientos correctamente, pero en general, no espere ver un aumento significativo en el tamaño de sus músculos", precisa Brito.





