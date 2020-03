¿Es buena idea confesar cuántas parejas sexuales he tenido?

En la relación, siempre llega el momento de hablar sobre la cantidad de parejas sexuales que hemos tenido pero, ¿cómo hacerlo correctamente?

SUSANA CARRASCO 11/03/2020

11/03/2020 16:51 hrs.

Cuando empezamos a salir con alguien, una cuestión que siempre llega a la conversación es la cantidad de parejas sexuales que hubo en el pasado. La respuesta no es tan sencilla como parece, pues según expertos, no en todos los casos es buena idea confesar cuántas parejas sexuales hemos tenido.

Así que antes de apresurarte a preguntarle a tu pareja con cuántos se ha acostado o de soltarte a alardear sobre tus experiencias en la cama, analiza las recomendaciones de los especialistas.

¿Debo confesar la cantidad de parejas sexuales?

De acuerdo a la sexóloga Silvia Pérez, responder a la cuestión de cuántas parejas sexuales han pasado por nuestra cama no es tan sencillo.

"Solemos inflar o desinflar la cifra según la persona que pregunta. Lo hacemos inconscientemente porque no sabemos cuál es la respuesta adecuada", señala la especialista.

De hecho, un estudio de la Universidad de Nottingham en Malasia, publicado en la revista The Journal of Sex Research, señala que aunque se percibe como algo bueno que la pareja tenga cierta experiencia sexual, la mayoría prefiere que el número de parejas sexuales no sea demasiado alto.

Entonces, ¿qué tan buena idea es confesar honestamente cuántas parejas sexuales he tenido?

Algunas encuestas señalan que tan solo en España, el 34% de los hombres decía haber tenido de 1 a 3 parejas sexuales, un 28% de 4 a 8, un 15% de 9 a 13, un 9% de 14 a 19 y un 12% rebasa las 20 parejas.

Sin embargo, aunque más de 20 podría sonar muy fabuloso por toda la experiencia sexual acumulada, la realidad es que demasiadas parejas podría crear desconfianza en la otra persona, además de que a mayor número de parejas sexuales, mayor riesgo de contraer Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

En ese sentido, la psicóloga Inma Ríos reconoce que parece arriesgado, pero aboga por no mentir al hablar sobre las parejas sexuales.

"Dar a conocer a la actual pareja experiencias sexuales anteriores puede facilitar la comunicación en la cama", asegura.

Sin embargo, no podemos decirlo así nada más, debemos emplear algunas estrategias para ser honestos pero sin dar demasiados detalles.

Por ejemplo, la experta recomienda llevar la conversación más hacia el "cómo" que al "cuántos".

Es decir, lo ideal es hablar sobre experiencias sexuales pasadas más que de la cantidad, hay que hablar de lo que nos gusta sin la necesidad de decir con quién ni cuántas veces lo hicimos.

Otro factor importante que hay que tomar en cuenta al momento de hablar de la cantidad de parejas sexuales que hemos tenido es cuándo tocar el tema. Debemos aprender a distinguir el momento oportuno para hablarlo.

En ese sentido, la experta señala que no es ideal hablarlo en las primeras citas, aunque también opina que el tema es menos doloroso al principio de la relación, cuando aún no tenemos un grado de compromiso importante.

"Si todo fluye, irá surgiendo de manera natural, de la misma manera que nos contamos cosas de nuestra familia u otros aspectos de nuestro pasado", asegura.

También es importante respetar la privacidad de la otra persona, pues puede pasar que lancemos la pregunta y notemos incomodidad o que prefiere no contestar.

"Hay que respetar si no quiere saber o hablar del tema, del mismo modo que también deben respetarnos a nosotros", afirma Ríos.

Toma en cuenta que no todas las personas son iguales, las hay muy inseguras, otras tienen tendencia a dar demasiadas vueltas a las cosas y para otras la sexualidad es un tema incómodo.

Por ello, si el tema surge, recuerda que lo mejor es no quedarnos solo en un número o en una anécdota concreta, sino proponer la conversación como un juego para conocernos mejor y ser mejores compañeros de cama.

"El tema debe abordarse desde la intención de ganar conocimiento, comunicación y crecimiento", señala la experta.

Pueden hacerse preguntas como "¿cuál es tu experiencia sexual más divertida?", o "¿cuál es el lugar más raro en el que has tenido sexo?", sin entrar en detalles de cuántas veces o con quién lo hicieron.

Así que ya lo sabes, en algún punto de la relación deben hablar de la cantidad de parejas sexuales que han tenido, pero hay formas de hacerlo sin hacer sentir incómodo a la otra persona o causarle inseguridades.

(Con información de Buenavida)