Según la ciencia, las risas podrían funcionar tan bien como el mejor de los afrodisíacos.

FERNANDO GUEVARA

FERNANDO GUEVARA 16/10/2020

16/10/2020 16:12 hrs.

Nos tomamos el sexo demasiado en serio, y no es para tanto. Sí, es una actividad vital, y no hay que tomarla a la ligera, pero se nos ha olvidado que entre carcajadas es la mejor forma de llegar al orgasmo.

Se nos ha olvidado la importancia de echar unas buenas carcajadas con nuestra pareja y estas también se pueden dar durante el sexo. Y es que, según la ciencia, las risas podrían funcionar tan bien como el mejor de los afrodisíacos, así lo demuestra un estudio publicado en la revista Journal of Research in Personality.

También lee: 7 razones por las que el mañanero es la mejor hora para tener sexo

Entre carcajadas, la mejor forma de llegar al orgasmo

Los científicos explican en el estudio que uno de los factores que influye en la satisfacción sexual de las parejas es que sean capaces de reírse juntos, incluso reírse de sí mismos y del otro. Los investigadores observaron en una muestra de 154 parejas heterosexuales que provocar que los demás se rían de uno tiene efectos positivos, sobre todo en las mujeres. Ellas decían sentirse no solo más satisfechas con la relación, sino también más atraídas sexualmente por sus parejas, aunque ellos también afirmaron estar más satisfechos con su vida sexual.

(Foto: tomada de la web)

La risa está vinculada a la felicidad

Los científicos explicaron que la risa está vinculada a la felicidad y ésta a la serotonina, que es la hormona clave en el enamoramiento. Además reírte con tu pareja te une con ella y te permite conectar de mejor manera.

Reírse de los problemas con más sexo real

La psicóloga y sexóloga Susana Ivorra asegura; "no es casualidad que uno de los pilares de la felicidad sea el sentido del humor y la risa, puesto que permiten tomar una distancia emocional momentánea de ciertas situaciones que pueden ser desagradables". La clave está en que ayuda a no tomar tan en serio situaciones como aquellas que hacen que la relación sexual no culmine o no salga como habíamos pensando. Esto ayuda a que no se genere frustración y ansiedad ante el siguiente encuentro y convertir un problema en una anécdota.

Debemos de reírnos de todo, hasta de nosotros en la cama

La psicóloga explica que nos hemos acostumbrado, quizá por lo que vemos en el cine, televisión, o las novelas que leemos, que la pasión lleva a dos personas a tener una relación sexual que fluye como si fuera una coreografía, pero esto no tiene nada que ver con la vida real, por eso recomienda reírnos hasta de nosotros mismos cuando estamos en la cama con nuestra pareja.

(Foto: tomada de la web)

La risa la mejor terapia ante cualquier situación

La sexóloga Eugenia Cames asegura que reírse ayuda a aliviar la tensión, y que la tensión es uno de los principales enemigos del buen desempeño sexual. El sentido del humor, de esta forma, "es un buen recurso para desdramatizar y quitarle importancia a las cosas, lo que es vital para vivir una sexualidad desenfadada".

Sexo y risas doble satisfacción

La especialista en sexología Susana Ivorra agrega que "la risa genera endorfinas, dopamina, serotonina y adrenalina, todas ellas son hormonas responsables de la sensación de bienestar. Y muchas de ellas también se generan durante las relaciones sexuales, así que conjugar ambas sería como tener doble ración de bienestar emocional".

Llegar a un orgasmo a mitad de un ataque de risa

Se puede llegar a un orgasmo a mitad de un ataque de risa. "Aunque sean más habituales los casos de personas que tienen un ataque de risa durante o después del orgasmo, también hay casos de personas que tienen un orgasmo desencadenado a raíz de un ataque de risa, todo es cuestión de dejarse llevar'', finalizó la sexóloga Cames.

Ahora que ya sabes que entre carcajadas es la mejor forma de llegar al orgasmo recuerda reírte y disfrutar de la vida en todo momento.

Continua leyendo: ¿Es bueno el sexo entre amigos?