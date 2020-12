Durante el sexo las personas pueden perder entre 100 y 69 calorías

FERNANDO GUEVARA

FERNANDO GUEVARA 16/12/2020

16/12/2020 17:04 hrs.

Los beneficios que aporta el tener relaciones sexuales son muchos, desde fortalecer el corazón y mejorar la presión arterial hasta fortalecer la relación en pareja, pero, ¿en realidad tener mucho sexo te hace perder peso?

Si bien es cierto que al tener sexo puedes perder calorías, en diversas ocasiones hemos escuchado que con tan solo la actividad sexual basta para perder peso.

¿En realidad tener mucho sexo te hace perder peso?

La realidad es que no, el sexo no sirve para perder peso, y aunque lo practiques mucho durante un tiempo prolongado, no significa que te hará adelgazar.

Un grupo de científicos de la Universidad de Montreal pidieron a 21 parejas heterosexuales que usaran una especie de dispositivos para monitorizar su actividad física durante sus momentos íntimos. Esto con la finalidad de compararlo con el ejercicio real, también se les pidió que corrieran en una caminadora durante 30 minutos al día.

Los resultados arrojaron que, los hombres queman unas 100 calorías durante cada sesión de sexo, mientras que las mujeres un poco menos, tan solo 69. Esto quiere decir que los hombres queman 4.2 calorías por minuto, mientras que las mujeres 3.1.

¿Por qué los hombres queman más calorías durante el sexo?

Según señala Antony Karelis, autor del estudio que esto se debe a que los hombres suelen tomar de forma más frecuente el papel activo en las relaciones sexuales. Pero la razón principal es que los hombres suelen pesar más que las mujeres, de ahí que el gasto energético sea mayor aún realizando el mismo ejercicio físico.

Pese a que el sexo no te hace perder mucho peso, sí se puede considerar un ejercicio

Los investigadores concluyeron que el sexo puede considerarse como un ejercicio potencial importante en algunas ocasiones. La media del tiempo empleado por los participantes de dicho estudio a la hora de tener sexo fue de aproximadamente 25 minutos, por lo que se puede concluir que cuanto más larga sea la sesión, más calorías se podrán quemar.

Para bajar de peso se necesita más que sexo

Los investigadores concluyeron que si estas tratando de perder peso de forma seria, solo practicar sexo no será el mejor camino para hacerlo. Lo mejor será que optes por hacer ejercicio físico regular y una dieta sana.

Gran diferencia entre correr y tener sexo

El estudio descubrió que las mismas personas que quemaron 100 calorías teniendo sexo durante 25 minutos, a la hora que se subieron a la caminadora, en 30 minutos quemaron alrededor de 396 calorías.

El sexo aporta muchos beneficios a la salud, practicarlo con frecuencia te puede ayudar a quemar calorías, sin embargo, si tu objetivo es bajar de peso, no puedes conformarte con solo hacer "ejercicio" en la cama.

(Con información de: El Confidencial y Muy Interesante)