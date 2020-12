En México, casi 314 mil personas se han infectado de VIH desde 1983

A nivel mundial, la mortalidad por el SIDA ha disminuido 39 por ciento desde 2010 principalmente debido al uso de nuevos medicamentos

30/11/2020 18:39 hrs.

Irving López fue diagnosticado con VIH en octubre de 2018. Señala que acudió a hacerse una prueba de rutina y fue ahí cuando descubrió que tenía el virus.

"La verdad es que aunque no había tenido muchas parejas sexuales, no solía usar protección durante el sexo, entonces empecé una relación y mi pareja en ese entonces fue quien me dijo que fuéramos a hacernos la prueba contra el VIH, en el momento que llegué a la clínica empecé a tener mucho miedo de que saliera positiva la prueba, pero la verdad es que antes no había pasado por mi cabeza la posibilidad de haberme contagiado de VIH".

Narra que cuando le dijeron que era portador del virus pensó que su vida había terminado.

"Cuando el chico que me atendió me dijo que mi prueba había salido positiva y me empezó a hacer preguntas, sentí que mi vida había terminado. Siempre escuchas que las personas portadoras del virus de insuficiencia humana terminan muriendo lentamente. Yo lo que quería era morir pero rápidamente, sentía que mi vida ya no tenía sentido".

Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la lucha contra el Sida, desde 1988. Y Ricardo Baruch Domínguez, doctor en ciencias por el Instituto Nacional de Salud Pública, quien se ha dedicado a temas de activismo y a la investigación de temas de salud sexual y reproductiva, señala la importancia del Da Mundial contra el Sida.

"Es importante que se conmemore el día Mundial contra el Sida porque nos ayuda a recordar que el VIH es algo que importa; obviamente todo el año deberíamos estar hablando de VIH y de salud sexual, pero desafortunadamente no es así y menos en un año como este donde hubo tanta atención en temas de salud pero específicamente por la pandemia de Covid. Este día es importante para recordar que la lucha contra el VIH todavía es muy larga".

1983, primer caso en México

El primer caso de VIH se registró en México en el año de 1983, sin embargo, el gobierno mexicano reconoció oficialmente la presencia del virus en el país hasta 1985.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, de 1983 a la actualidad se han registrado 313 mil 969 casos de VIH en México de los cuales 109 mil 927 terminaron en la muerte del paciente por enfermedades relacionadas con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA); mientras, 187 mil 873 personas con VIH se encuentran vivas, y se desconoce de la situación de la salud de 16 mil 169 personas.

En lo que va del 2020 solo se han registrado 7 mil 459 nuevos casos de VIH, 9 mil 713 menos que en 2019, cuando hubo 17 mil 172 nuevos casos. Sin embargo, la disminución de este año no es algo que deba celebrarse, señala el doctor Ricardo Baruch Domínguez.

"Definitivamente la disminución se debe a la falta de detección que se dio por la pandemia de covid-19; muchos servicios de salud tuvieron que emigrar del VIH hacia el covid. La población tampoco salía a las calles a hacerse las pruebas, esto es un número muy preocupante porque definitivamente no significa que hayan disminuido los números de VIH, sino más bien, lo que disminuyó fueron los números de detección por lo tanto es importante que desde el gobierno y la sociedad civil, impulsemos campañas para que las personas se vayan hacer las pruebas sobre todo las que tuvieron una práctica sexual de riesgo durante el confinamiento".

Desde que llegó la pandemia de SIDA a México, la prevalencia es mayor en hombres, ya que se han registrado 254 mil 956 casos en el sexo masculino, contra 59 mil 013 casos en el sexo femenino.

La ciudad de México es la entidad con más casos detectados de VIH con un total de 44 mil 646, lo que equivale al 14.2 por ciento de casos totales en todo el país.

Sin embargo, en el 2020 la ciudad de México solo detectó 294 nuevos casos contra los 997 casos que detectó Veracruz, siendo este estado el que tiene más casos de VIH en lo que va del año. Ello, con la salvedad expresada por el doctor Baruch.

El análisis de los datos de 2009 a 2018 da cuenta de cierta estabilidad en el número de defunciones por SIDA pues en el primer año fueron 5 mil 121 y en 2018 4 mil 995, con leves fluctuaciones a la baja en ese periodo.

¿Qué es el VIH y qué es el SIDA?

En ocasiones se habla indistintamente sobre VIH y SIDA pero no es lo mismo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) puede infectar a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades.

Sin embargo, en ocasiones el virus puede estar presente y no provoca el SIDA que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), un término que se aplica a los estados más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH.

¿Cómo se transmite el VIH?

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.

El VIH a nivel mundial

Desde el inicio de esta pandemia de SIDA y hasta 2019, 75.7 millones de personas contrajeron la infección por VIH a nivel mundial, de acuerdo con información de ONUSIDA.

Al cierre del 2019, 38 millones de personas vivían con el VIH, de las cuales 36.2 millones eran adultos y 1.8 millones niños. Alrededor de 7.1 millones de personas no sabían que estaban viviendo con VIH. Y 32.7 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia de VIH.

Desde el pico alcanzado por la pandemia en 2004, los casos de muertes relacionadas con el sida se han reducido en más de un 60 por ciento.

En 2019, alrededor de 690 mil personas murieron de enfermedades relacionadas con el sida en todo el mundo, frente a los 1.7 millones de 2004 y los 1.1 millones de 2010. La mortalidad por el sida ha disminuido un 39 por ciento desde 2010 principalmente debido al uso de nuevos medicamentos

Prevalencia en mujeres

Cada semana, alrededor de 5 mil 500 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen el VIH.

En África subsahariana, las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años tienen el doble de probabilidades de vivir con el VIH que los hombres.

En algunas regiones, la probabilidad de contraer la infección por el VIH es 1.5 veces mayor en el caso de mujeres que han sufrido violencia física o sexual dentro de la pareja con respecto a aquellas que no han sufrido ese tipo de violencia.

Las mujeres y las niñas representaron aproximadamente el 48 por ciento del total de nuevas infecciones por el VIH en 2019. En África subsahariana, las mujeres y las niñas representaron el 59 por ciento del total de nuevas infecciones por el VIH.

Tratamiento contra el VIH

Baruch explica en qué consiste el tratamiento para una persona que tiene VIH, los cuales han permitido reducir sustancialmente la muerte por SIDA.

"Desde hace unos 25 años existen los tratamientos antirretrovirales que son medicamentos para las personas que viven con VIH; éstos ayudan a que el virus no se reproduzca en el cuerpo y por lo tanto puedan mantenerse con un sistema inmunológico fuerte y puedan mantenerse saludables. Existen diversos tipos de tratamientos y la mayoría consiste en la toma de una o dos pastillas diarias las cuales las tienen que tomar por el resto de la vida para mantener controlada la enfermedad".

Irving toma antirretrovirales

Irving López explica que desde que fue detectado con VIH empezó a tomar los medicamentos antirretrovirales dos veces al día y esto le ha ayudado a que su enfermedad sea intransmisible. Esto sucede cuando la cantidad del virus es tan chiquita que no se puede transmitir de una persona a otra pero no significa que el virus haya desaparecido sino que se encuentra "dormido" en algunas partes del cuerpo y mientras se sigan tomando los medicamentos de forma adecuada así seguirá el virus.

Además dijo que su tratamiento lo recibe mensualmente en la Clínica Condesa de la Ciudad de México y que está muy agradecido con esta Institución por todo lo que han hecho por él. "La verdad es que desde que me hice la prueba en ese lugar y di positivo, siempre estuvieron abiertos a ayudarme, he recibido mucha ayuda por parte de la Clínica Condesa por lo que estoy muy agradecido, nunca he recibido un no de su parte y mensualmente recibo mi tratamiento".

Desde 2000 se han salvado 15 millones de vidas gracias a los antirretrovirales

En 1987, la Azidotimidina o AZT fue aprobado de manera extraordinaria por la agencia reguladora estadounidense (FDA), convirtiéndose en la primera terapia antirretroviral contra el VIH que consiguió parar las consecuencias devastadoras del virus en distintas partes del mundo.

Según los datos publicados por ONUSIDA y la OMS, el número de nuevas infecciones por VIH disminuyó un 39% entre 2000 y 2019. Las muertes relacionadas con el VIH se redujeron en un 51% en ese mismo periodo y en un 39% del 2010 al 2019 y se salvaron alrededor de 15 millones de vidas gracias al uso de los tratamientos antirretrovíricos.

Desabasto de medicamentos antirretrovirales en México

A lo largo del año personas con VIH se han manifestado para exigir la compra de medicamentos antirretrovirales por parte del gobierno, ya que se argumenta que ha existido un desabasto de estos medicamentos; sin embargo, la Secretaría de Salud señala que México atiende una cobertura amplia de las personas que requieren tratamiento antirretroviral (ARV) siguiendo los criterios de las guías de atención médica vigente.

En el futuro cercano habrá nuevos tratamientos contra el VIH

Ricardo Baruch dice que ya se están desarrollando productos biomédicos como es el caso del tratamiento inyectable bimensual, que consistirá en aplicar una vacuna cada dos meses a las personas con VIH y tendrá la misma efectividad que los medicamentos antirretrovirales.

Además comenta que ya se están aplicando implantes subdérmicos similares a los anticonceptivos que van a tener el mismo efecto para dar tratamiento a las personas con VIH; estos tratamientos tienen la finalidad de facilitar la adherencia al tratamiento, es decir, que en lugar de que las personas se estén preocupando por tomar una o dos pastillas diarias, simplemente se ponen una inyección cada dos meses y listo, "este tipo de cosas es muy probable que las veamos ya en un par de años en varias partes del mundo".

Platicar el tema con su familia, uno de los momentos más difíciles de la vida de Irving

Para Irving López contar la situación a su familia ha sido de los momentos más duros en su vida, pero gracias al apoyo de sus seres queridos ha logrado mantenerse de pie.

"No sabía cómo decirle a mi familia que era portador de VIH, sentía que los iba a defraudar, pero era algo que no me podía guardar. Cuando llegué a casa, mi aspecto se veía mal, yo estaba anímicamente desecho, mi familia se dio cuenta y cuando me cuestionaron sobre mi estado de ánimo, les conté que era portador de VIH. Mis papás no paraban de llorar, pero nunca me dieron la espalda, me dijeron que siempre me iban a apoyar y que debía de empezar de inmediato un tratamiento y es gracias a ellos que actualmente tengo el ánimo para luchar contra esta enfermedad".

Sin embargo, Irving admite que en la actualidad le sigue costando trabajo hablar del tema y son pocas las personas que saben sobre su situación.

"Ser portador de VIH no es algo que se vaya presumiendo a todo el mundo; hace dos años que me infecté apenas iba saliendo de la universidad, tenía 23 años, hoy con dos años más, me sigue costando mucho trabajo hablar sobre este tema. En pleno 2020 sigue existiendo mucha desinformación de las personas y cuando saben que una persona tiene VIH la ven diferente, aún existe mucho racismo y señalamiento en contra de las personas enfermas".

Baruch señala que es importante concientizar a las personas de nuestro alrededor acerca de la importancia de respetar a las personas que viven con VIH, porque señala que todavía existen muchas violaciones a los derechos humanos, "existen muchos estigmas, todavía hay gente a la que corren de sus trabajos, que corren de sus casas debido al VIH y esto no podemos permitir que siga ocurriendo y menos en una época en la que ya sabemos que las personas con VIH no representa ningún riesgo para la población".

La importancia de hacerse pruebas de VIH

"Practicarse pruebas de VIH es muy importante, gracias a que me hice esa prueba, pude tratarme a tiempo y hoy por hoy me encuentro excelente de salud", señala Irving.

El doctor Baruch explica que lo ideal es que cualquier persona que tenga una vida sexual activa se haga las pruebas de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, por lo menos una vez al año.

En el caso de las personas que tienen una vida sexual muy activa y múltiples parejas, recomienda practicarse la prueba por lo menos dos veces al año.

Si hubiera usado condón...

"Utilizar condón es muy importante. Si yo hubiera usado condón desde que inicié mi vida sexual nunca hubiera adquirido el virus, sin embargo en la actualidad siempre lo uso, aunque gracias a los medicamentos soy intransmisible, es decir, no puedo contagiar a otras personas, eso no significa que no pueda contraer otra enfermedad de transmisión sexual, por mi bien y por el bien de las personas con las que comparto mi sexualidad siempre utilizo condón". Dice Irving López.

Baruch indica que el condón hasta la fecha es el único método muy efectivo para la prevención del VIH y de muchas enfermedades de transmisión sexual, además de que es sencillo de usar, es barato, fácil de conseguir y ofrece una gran protección contra el VIH si se utiliza bien. "Es muy importante que se siga hablando de los condones y si bien ya no son la única forma de prevenir el VIH si representan la principal forma para prevenirlo y por lo tanto deberían seguir promoviéndolo con los y las adolescentes".

Instituciones en México que ayudan a la lucha contra el VIH en México

"Desde el gobierno, el programa nacional contra el VIH que es el Censida, juega un papel fundamental; en los estados cada una de las entidades federativas tiene diferentes instituciones y en la Ciudad de México está la clínica Condesa. En la mayoría de los otros estados están los centros de detección y tratamientos para VIH y enfermedades de Transmisión Sexual. Por parte de la sociedad civil ha habido siempre mucha respuesta, hay muchas organizaciones que en muchas partes del país han seguido trabajando para informar y promover la detección. Es importante reconocer la labor de las instituciones y por supuesto, de la academia y de los medios de comunicación", sentenció Baruch.

