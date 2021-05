El mejor liberador sexual permitido: el chiste

El chiste sexual es una forma de hablar de sexo, de manera explicita pero encubierta, un tanto liberadora

No pocas veces uno se pregunta ¿De qué se ríen? O más aún ¿Cómo es que no se ríe? cuando escuchamos un chiste sexual. Y es que éste no es poca cosa, el chiste con referencias sexuales tiene una función social muy importante, y es que ayuda a descargar el inconsciente de su represión para poder hablar de temas tabués sin culpas y además con un valor agregado: lograr generar risa y provocar buen humor.