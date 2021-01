"El Arcoíris", la posición sexual para estimular varias zonas erógenas

Probar una nueva posición sexual como "el arcoíris" permite que la mujer disfrute de una estimulación múltiple en zonas como el clítoris y los pezones

No hay duda de que probar distintas posiciones sexuales es fundamental para mantener la llama de la pasión y no volver la intimidad algo rutinario. Por ello, te contaremos cómo hacer "el Arcoíris", una postura del Kamasutra que, aunque no es muy popular, promete estimular varias zonas erógenas en la mujer.

Se trata de una forma de hacer el amor que no es cansada para ninguno de los dos y que favorece una intimidad profunda por las caricias que permite.

No tiene nada que ver con el famoso beso arcoíris, más bien, es una posición sexual en la que ambos disfrutarán al máximo, aunque si quieres que seamos completamente honestos, será ella quien se lleve los orgasmos más intensos. ¿Listo para conocerla? Sigue leyendo.

"El Arcoíris", posición sexual para la estimulación múltiple

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sexualidad es un aspecto central del ser humano que abarca el sexo, los papeles de género, el erotismo, la intimidad, la reproducción y por supuesto, el placer.

Si estás en busca de maximizar las sensaciones placenteras durante las relaciones sexuales, entonces debes conocer la posición sexual "el Arcoíris" que, si se hace correctamente, permite una estimulación múltiple en la mujer.

(Foto: El País)

Incluso pueden agregar algunos juguetes sexuales o un poco de masturbación para llevar las sensaciones al límite.

TAMBIÉN LEE: 5 cosas que no sabías sobre la compatibilidad sexual

¿Cómo se hace?

La mujer debe recostarse sobre la cama, pero de lado, inclinando ligeramente su torso hacia un lado y girando un poco el cuello para mirar por encima del hombre. Sus brazos se quedan extendidos hacia atrás. Luego, debe separar las rodillas y flexionar la pierna superior de manera que se forme un arco, de ahí el nombre de la posición sexual "el Arcoíris".

Por su parte, el hombre se colocará detrás de la mujer, abrazando con ambas extremidades inferiores la pierna que forma el arcoíris en su pareja. Con un brazo se va a recargar en la cama mientras que con otro, tomará a la mujer del abdomen y la acercará hacia su cuerpo.

Una vez en esa posición, comenzará con la penetración desde el ángulo trasero-lateral, haciendo los movimientos que prefiera. Se recomienda que sean embestidas lentas y constantes para excitar más rápido a la mujer. Ella puede apretar un poco las piernas para hacer más presión sobre el pene y elevar el placer.

¿Por qué es tan placentera?

Atreverse a hacer la posición sexual "el Arcoíris" es muy excitante para las mujeres porque al mismo tiempo que el pene estimula las paredes vaginales, la pierna del hombre roza la vulva y estimula el clítoris con los movimientos.

Al mismo tiempo, la mano que queda libre en su compañero sexual puede aprovecharla para potenciar el placer y acariciar de forma sensual los pezones o el clítoris. También puede inclinarse y acercarse para besarla de forma apasionada.

¿Y él? También disfrutará de una estimulación intensa, pues la posición cerrada en que se encuentran sus dos piernas hará que la penetración sea más "apretada" y firme, lo que lo hará tener un orgasmo como nunca. Además, disfrutará de ver el cuerpo de su pareja moviéndose al ritmo de las embestidas, especialmente los senos y cómo entra y sale el pene.

Si quieren hacerlo todavía más ardiente, pueden agregar juguetes sexuales, como un succionador de clítoris o un vibrador para usarlo sobre la vulva mientras ocurre la penetración.

¿Te atreves a intentar la posición sexual "el Arcoíris"?

SIGUE LEYENDO: 5 formas en que la deshidratación afecta el desempeño sexual

(Con información de Let´s Kinky, Revista Wapa y OMS)