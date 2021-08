El amor no es perfecto, a veces duele y te ciega

Estar enamorado es un sentimiento único y especial , sin embargo, no todas las personas lo viven de la misma manera, incluso en las películas y series, estamos acostumbrados a verlo como algo mágico y con un final feliz siempre, pero la realidad es muy distinta .

El libro ´El amor nunca es suficiente´ de la editorial Diana y del autor Gary W. LewandoswkI JR, explica que este sentimiento puede ser ciego, sordo y mudo, debido a que en muchas ocasiones creemos las falsedades que se hablan sobre él, en especial cuando se dice que quien ama no sufre.

El amor puede dolerte

Es una realidad que las únicas personas que no sufren son quienes no han amado y es que en el texto describe que las relaciones son, y a menudo se sienten, infinitamente complicadas y difíciles de descifrar. A pesar de tus experiencias pasadas, no quiere decir que ya seas un experto en el tema.

Además, en muchas ocasiones, el culpable de los problemas en la relación podrías ser tú, por lo que es importante que te conozcas y aceptes los errores que puedes cometer con tu pareja.

(Foto: Freepik)

En ocasiones es bueno escuchar lo que las personas opinan sobre tu relación

Un grupo de investigadores se propuso investigar quién conoce mejor la relación de las personas. Primero hicieron preguntas a la persona que se encontraba dentro de la relación. Después en dos estudios en los que participaron más de 100 estudiantes universitarios, les preguntaron sobre su confianza en sus predicciones.

Después verificaron estos resultados haciendo las mismas preguntas al compañero de cuarto y a los padres de cada estudiante. Seis meses y un año después, hicieron un seguimiento para ver como les había ido con sus predicciones.

Los resultados arrojaron que los compañeros de cuarto resultaron ser los mejores, seguidos por los padres. Los estudiantes resultaron ser los peores. A pesar de tener información privilegiada sobre su propia relación, proporcionaron los pronósticos menos precisos.

De hecho, ellos aseguraban que su relación duraría dos o tres veces más que lo que consideraron sus padres y compañeros de habitación. Por lo que los investigadores concluyeron que en ocasiones creer que conoces tu relación mejor que nadie es un mito que puede cegarte ante las valiosas ideas de las personas ajenas a ella.

(Foto: Freepik)

Cuando estas enamorado no eres imparcial

Cuando estás enamorado eres parcial. Solo ves el lado bueno de tu pareja o lo que te gusta de ella, sobre todo en las primeras etapas de las relaciones, resulta fácil concentrarse en lo grandioso que es todo y ser demasiado optimista.

En cambio, tus familiares y amigos piensan con la cabeza. Cuando eres demasiado emocional, comprometes tu juicio y esto afecta tu toma de decisiones.

Además, es difícil que puedas ver las cosas con claridad, ya que los sentimientos se interponen. En cambio, la gente que te rodea no tiene ese problema. Ellos no están enamorados de tu pareja. Sus emociones no están involucradas, por lo que ven las imperfecciones de una relación y las evalúan con mayor precisión.

Así es que ya lo sabes, el amor en ocasiones puede cegarte por lo que es importante escuchar lo que tus familiares y amigos pueden decir respecto a tu relación, claro que no debes dejar que influyan en ella, pero si estás fallando, ellos podrían salvarte.

