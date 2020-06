El 42: la técnica de sexo oral que beneficia la salud

Y garantiza los orgasmos... *guiño, guiño*

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 12/06/2020

12/06/2020 13:49 hrs.

El sexo oral es uno de los actos más íntimos y privados que se pueden disfrutar y todos conocemos el famoso "69", pero existe otra posición que permite romper la monotonía y que la persona que lo esté recibiendo llegue más rápido al orgasmo: la posición 42 para el sexo oral.

Se puede considerar como una postura "egoísta" a comparación del 69, ya que aquí nada más uno recibe el sexo oral.

Para llevarla a cabo, la pareja debe escoger un papel: el realizador y el receptor, aunque los dos la llegarán a disfrutar porque el que lo está dando puede pasar a recibirlo.

Beneficios del sexo oral:

Sexo oral. De eso se trata esto. El acto de utilizar la boca para estimular la zona genital de la otra persona. En palabras de la doctora y profesora asistente de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Columbia, Mary Rosser, el sexo oral tiene hasta nuestros días una reputación un poco arriesgada o tabú, a pesar de que se trata de una práctica que tendría el repertorio sexual de una pareja típica.

Admitámoslo: cuando hablamos de las relaciones sexuales, solemos asociarlas con la inserción del pene en la vagina y vemos el sexo oral como algo aparte ya que no involucra la unión de los dos órganos reproductores. Sin embargo, los especialistas señalan que el sexo oral sigue siendo sexo, ya que conlleva muchos de los riesgos que tienen las relaciones sexuales si no se hace con protección y de manera responsable.

El sexo oral puede conducir a orgasmos muy intensos y eso no es ningún secreto. Una investigación de 2017 publicada en The Journal of Sex and Marital Therapy encontró que un tercio de las mujeres necesitaban este tipo de contacto para alcanzar el orgasmo debido a la estimulación directa del clítoris que da.

"Mientras que el 18.4% de las mujeres informaron que el coito solo era suficiente para el orgasmo, el 36.6% informó que la estimulación del clítoris era necesaria para el orgasmo durante el coito, y un 36% adicional indicó que, aunque la estimulación del clítoris no era necesaria, sus orgasmos se sienten mejor si se estimula su clítoris", menciona dicho journal.

Pero eso no es todo, ya que los especialistas señalan que durante los orgasmos se liberan varias hormonas como la oxitocina y la DHEA, las cuales, de acuerdo con algunos estudios, podrían tener cualidades protectoras contra el cáncer y las enfermedades del corazón, además de tener efectos relajantes.

Sobre los efectos relajantes existen estudios, como la encuesta publicada por Planned Parenthood que informa que el 39% de 2.632 mujeres estadounidenses se masturbaba para relajarse.

Posición del 42 para el sexo oral:

Para hacerla, la pareja que va a recibir debe sentarse en el borde de una cama, sofá, silla o superficie cómoda y poner las plantas de sus pies apoyadas sobre el piso.

Después, la persona que va a realizar el sexo oral debe colocarse de rodillas frente a la otra persona y ya estando ahí, deberá inclinarse hacia adelante para que su cuerpo quede en forma de 2 y empezar con el sexo oral.

El que está sentado puede usar sus manos para tocar el cuerpo de su pareja.

Se le llama posición del 42 por la forma que toman los cuerpos al hacer esta práctica.

La ventaja de la posición del 42 para sexo oral es que con esta postura la persona que está recibiendo puede mirar directamente los ojos de la otra persona y viceversa, percibiendo los gestos de placer y multiplicando de esta manera el morbo y la posibilidad de tener un orgasmo.

Si la persona tiene un orgasmo, podrá tener los beneficios relajantes y liberación de hormonas que comentamos anteriormente.

Recuerda que en todas las relaciones es importante el consentimiento de ambas partes. Pregúntale antes a tu pareja si desea intentarlo y respeta su decisión.

La ciencia dice que los orgasmos están casi asegurados con el sexo oral y esta posición puede ser realizada por todas las parejas.

El placer está, la intimidad está y el morbo de ver a la otra persona haciéndolo también. ¿Te animas a realizarla?