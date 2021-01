El "11 invertido", la posición erótica para sentir más en el sexo

Intentar nuevas cosas en la cama garantiza sensaciones intensas y es ideal empezar con el 11 invertido debido a que ayuda a sentir más en el sexo

Las relaciones sexuales pueden volverse monótonas si la pareja no se esfuerza en buscar nuevas prácticas íntimas y por ello, te explicaremos cómo hacer el "11 invertido", una posición erótica que garantiza sentir más en el sexo.

Así que, si ya estás cansado de posiciones sexuales como el misionero o el perrito, no es el fin del placer, al contrario, es la oportunidad perfecta de explorar nuevas sensaciones y disfrutar más y mejores orgasmos.

Muchos no se atreven a intentar nuevas posiciones sexuales porque creen que es muy complicado o que necesitan de una resistencia sexual elevada, pero lo cierto es que no es necesario hacer cosas difíciles, basta con modificar un poco posturas que seguro ya has hecho alguna vez.

11 invertido, posición erótica para sentir más en el sexo

Una de las mejores posiciones sexuales que puedes intentar si quieres romper la rutina es el 11 invertido, ya que se trata de una forma muy placentera, cómoda y sencilla de hacer el amor sin tener que sacrificar los orgasmos. Además, la variación de posturas en la cama incrementa los beneficios del sexo, como un sistema inmune más fuerte, tonificación muscular y un menor riesgo de ataques cardiacos.

Para hacer esta postura, solo debes estar de pie junto con tu pareja, algo que puede parecer un poco incómodo pero que en realidad es altamente excitante. Lo primero que debes tomar en cuenta es cómo mantener la estabilidad mientras tienen sexo de pie.

Es importante que se apoyen de algo fuerte, puede ser una silla, de manera que se muevan sin riesgos de resbalones ni caídas. Quien reciba la penetración ya sea vaginal o anal, debe pararse frente a la silla, mirando hacia el asiento y sostenerse de la parte de arriba para tener equilibrio mientras la pareja se coloca detrás.

Trucos para hacerlo más placentero

El sexo de pie no siempre sale como lo esperamos, pero hay trucos que garantizan que la experiencia sea totalmente placentera, como que quien reciba la penetración incline la pelvis hacia atrás para obtener un ángulo perfecto. También funciona arquear un poco la espalda.

Con estas posturas, hacer el 11 invertido es mucho más excitante, ya que se tocan directamente puntos muy sensibles como el punto G femenino. La velocidad de los movimientos dependerá de los gustos de cada uno, pero la recomendación es empezar con un ritmo fuerte y luego algo más ligero.

La postura del 11 invertido es genial para penes grandes, además de que el roce de la piel entre ambos resulta altamente satisfactorio. Como plus, las manos quedan libres para buscar ampliar la estimulación ya sea tocando desde atrás los senos, el clítoris o los testículos de la pareja.

Ideal para tener orgasmos en toda la casa

Lo mejor de tener intimidad haciendo el 11 invertido es que se puede tener sexo de pie o en posición vertical, lo que permite no solo hacer el amor en la habitación, sino en otras habitaciones de la casa, lo que agrega todavía más adrenalina al momento.

Pueden hacerlo recargados en la encimera de la cocina o en la mesa del salón, verán que el simple hecho de cambiar de espacio para el sexo puede ser muy divertido y los ayuda a reforzar la complicidad como pareja.

Otro lugar ideal para hacer el 11 invertido es la regadera, así que entren a darse un baño juntos y aprovechen para disfrutar de los beneficios de esta posición erótica, solo asegúrense de poner un tapete antiderrapante y de sostenerse de algo mientras ocurre la acción.

¿Lo ves? Intentar algo nuevo en el sexo no es complicado, solo deben atreverse a intentar posiciones sexuales como el 11 invertido que además de brindarles nuevas sensaciones, les permite dejarse llevar por la pasión en cualquier lugar.

