Existen diversos métodos anticonceptivos que ayudan a evitar un embarazo no deseado , la mayoría de ellos tiene una alta tasa de efectividad y lo mejor es que acudas con un médico para saber cuál es el mejor para tu cuerpo. Del mismo modo, existe la pastilla del día después que las mujeres pueden tomar después de tener relaciones sexuales sin protección, ahora un nuevo estudio señala que el DIU después del sexo evitaría embarazos .

Implantarse el DIU después de tener relaciones sexuales sin protección podría prevenir el embarazo, sin embargo, no protege de las ETS.

El dispositivo intrauterino (DIU) es un pequeño dispositivo que se pone en el útero de la mujer para evitar embarazos. Es duradero, reversible y uno de los métodos anticonceptivos más efectivos que existen.

Existen dos tipos de dispositivos intrauterinos, unos son de cobre y otros hormonales y ambos evitan embarazos al cambiar la forma en que se mueve el esperma para que no pueda llegar al óvulo. Si el esperma no llega al óvulo, el embarazo no puede ocurrir.

DIU después del sexo evitaría embarazos: estudio

Un estudio elaborado por David K. Turok, jefe de la división de planificación familiar en obstetricia y ginecología de la Universidad de Utah en Salt Lake City demostró que las mujeres que se colocan el DIU después de un episodio reciente de relaciones sexuales sin protección pueden evitar el embarazo.

El DIU de cobre Paragard (o T de cobre) funciona muy bien como anticonceptivo de emergencia. Si la mujer se lo coloca en las siguientes 120 horas (5 días) después de tener sexo sin protección, tiene una efectividad de más del 99.9 por ciento. Esta es una manera efectiva de evitar embarazos después de tener sexo sin protección.

Otra ventaja de usar el DIU de cobre como anticonceptivo de emergencia es que puedes dejártelo puesto y tener un anticonceptivo efectivo que puedes usar hasta por 12 años.

(Foto: Pinterest)

Para llegar a estas conclusiones en el estudio se evaluaron a 655 mujeres que habían tenido al menos un episodio de relaciones sexuales sin protección en los últimos 5 días, junto con una prueba de embarazo en orina negativa, esto para demostrar que no estuvieran ya embarazada de relaciones sexuales pasadas.

El 43.7 por ciento de las participantes informaron múltiples episodios de relaciones sexuales sin protección antes de la colocación del DIU y el 14.4 por ciento de las participantes informaron al menos una incidencia de relaciones sexuales sin protección seis a 14 días antes de la colocación del DIU, ninguna de las cuales resultó embarazada.

"Sospechamos un bajo riesgo de embarazo y eso es lo que encontramos", dijo Turok.

El DIU no protege de las enfermedades de transmisión sexual

Como ya lo viste, el DIU puede ser muy efectivo a la hora de evitar embarazos no deseados, incluso colocándotelo 5 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, sin embargo, este método anticonceptivo no evita las enfermedades de transmisión sexual.

(Foto: Freepik)

Para evitar las enfermedades de transmisión sexual debes usar condón masculino o femenino. Recuerda que la salud sexual es muy importante y es responsabilidad de cada persona cuidarla. No debes concentrarte únicamente en evitar embarazos no deseados, también es importante que te cuides y para no contraer una enfermedad de transmisión sexual.

Sigue leyendo: ¿Qué son las microinfidelidades y cómo se dan en redes sociales?

(Con información de: Contemporary OB/Gyn y planned parenthood)