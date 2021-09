Desodorante íntimo, ¿realmente lo necesitas?

Lo primero que debes saber es que, de manera natural, los genitales tienen un aroma y esto no significa que haya mala higiene.

Sin embargo, cuando llega a ser muy intenso o desagradable sí podría ser un problema, ya que suele ser la primera señal de complicaciones como una infección por hongos.

Desodorante íntimo

De acuerdo con Laura Cámara, experta en salud sexual y reproductiva, es importante normalizar el olor de los genitales. En su opinión, el flujo y la zona íntima tienen un olor igual que lo tiene otras partes del cuerpo.

"Esto no debe causar rechazo si hay un mínimo de higiene. No habría motivo para usar desodorante, ya que no hay que ocultar un olor corporal que es normal", detalla la especialista a Cuidate Plus.

Basta con mantener una buena higiene genital con agua y jabón neutro. De presentarse un olor diferente y molesto, suele ser causado por un cambio en la flora vaginal normal que a su vez, surge como consecuencia de distintos problemas.

Causas del mal olor genital

Entre los más importantes están las infecciones causadas por bacterias como la Gardnerella vaginalis, que está de manera natural en la vagina pero que al aumentar, produce un exceso de olor similar al amoniaco.

"Esto no se resuelve usando un desodorante íntimo, sino mejorando esa alteración de la flora vaginal. Si hay aumento de flujo con olor molesto, se debe buscar ayuda profesional para poder diagnosticar la causa y tratarla de forma adecuada", indica la doctora.

Los cambios hormonales también suelen causar cambios en el olor de los genitales, pero esto no necesariamente es algo malo.

Es común que, durante la ovulación se perciba un olor diferente que en la fase premenstrual y esto no es raro ni motivo de preocupación.

Por su parte, el uso de productos de higiene menstrual, especialmente los tampones o algunas toallas sanitarias, pueden generar un olor más fuerte y desagradable debido a que tiene plástico, por lo que guardan humedad y se generan los malos olores.

El olor de los genitales también puede alterarse por una mala alimentación o si se consume alcohol y cigarro en exceso.

¿Cuáles son los riesgos del desodorante íntimo?

Lejos de mejorar el aroma, el uso de desodorante íntimo simplemente disfraza los aromas, al mismo tiempo que puede irritar y cambiar el pH de los genitales. Como consecuencia, hay picor, escozor y más riesgo de infecciones por bacterias y hongos como Cándida.

Es importante tener en cuenta que la zona genital es muy sensible, por lo que es mejor no exponerla a irritantes innecesarios.

¿Y en los hombres? No solo las mujeres buscan mejorar el olor de los genitales, también muchos hombres y al respecto, el doctor Luis Pastor, jefe de la Unidad de Dermatología del Hospital Ruber Internacional de Madrid, explica que las axilas y los testículos son zonas propensas a sudoración.

Sin embargo, el área genital está mucho más lejos de la nariz y no es fácil detectarlo, además de que "existe un porcentaje cada vez mayor de personas que toleran mal los desodorantes, ocasionando dermatitis y eczema por contacto. La zona genital es aún más sensible que la axila y es fácil que se generen estos problemas".

Pastor también recuerda que la zona genital posee una fragancia característica que se relaciona con las feromonas que ayudan al atractivo sexual. De manera que, si se usa desodorante íntimo con la esperanza de ser más seductor, puede ocurrir lo contrario.

Ya lo sabes, para mantener un buen aroma genital no necesitas desodorante íntimo, los expertos recomiendan simplemente lavarse a diario con agua y jabón neutro para eliminar los restos de sudor, células de la piel y restos de secreciones. Si hay un mal olor, hay que acudir con el médico.

