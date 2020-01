El orgasmo femenino esconde muchos secretos que impiden que todas las mujeres con vida sexual activa lo experimenten

SUSANA CARRASCO 02/01/2020

02/01/2020 14:41 hrs.

El orgasmo femenino sigue siendo un tema del que se conoce muy poco, por ello, los expertos reunieron las curiosidades del orgasmo que toda mujer debe saber para disfrutar de una vida sexual plena y saludable.

Llegar al clímax en la intimidad no solo depende de tener una buena estimulación, hay muchos factores que influyen para conseguir un orgasmo placentero.

Curiosidades del orgasmo femenino

De acuerdo a la sexóloga Laura Morán Fernández, definir el orgasmo femenino no es tan sencillo como parece, pues algunos lo definen simplemente como contracciones involuntarias de los músculos de la zona genital, mientras que otros hablan de una sensación de culminación de placer.

Sin embargo, no hay una única definición, pues según Orgas (mitos), de Next Door Publishers, el orgasmo es una experiencia única y subjetiva que puede ser diferente para cada mujer. Es más, los expertos señalan que ni siquiera en la misma persona los orgasmos son iguales.

Por ello, te decimos las curiosidades del orgasmo que toda mujer debería conocer:

1. No solo se requiere estimulación genital

Se cree que basta estimular los genitales femeninos para conseguir el orgasmo, sin embargo, esto es falso. El orgasmo no se alcance por la mera estimulación de la vagina y el clítoris, por muy bien que se haga.

"No tenemos más que pensar en cuando estamos en el ginecólogo, donde no hay orgasmo", agrega la sexóloga.

2. Se manifiesta de diversas formas

Como mencionamos al principio, no hay una única forma de definir el orgasmo y tampoco lo hay de las sensaciones que causa, pues se desencadena involuntariamente cuando hay excitación suficiente.

"La sensación gozosa e intensa es totalmente subjetiva y también la expresión de la misma: hay mujeres que sienten la necesidad de gritar o gemir alto al orgasmear, mientras que otras no", indica la sexóloga Morán.

De hecho, hay mujeres que ante la variedad de sensaciones no están seguras de haberlo experimentado.

Algunas mujeres tienen fuertes contracciones en la musculatura pélvica, mientras que otras no. ¿Por qué?

"Es importante decir que influye el estado en el que tengamos el suelo pélvico. Si no está fuerte, estas contracciones serán mucho menos intensas, con lo que este aspecto del orgasmo puede ser percibido en menor medida", agrega la especialista.

3. Todas somos multiorgásmicas

Cuando una mujer alcanza el orgasmo, indudablemente sentirá que ha alcanzado el punto máximo del placer, es decir, que no necesita más orgasmos, pero todas somos multiorgásmicas, pues con un poco de estimulación y concentración, puedes tener más de un orgasmo en cada encuentro.

4. Activa todo el cerebro

Tanto en hombres como en mujeres, las zonas del cerebro que se activan durante el orgasmo son parecidas pero no iguales, ya que la información llega a esta parte del cuerpo a través de diferentes nervios, dependiendo de la zona que se acaricie, presione o estimule, según la investigación titulada ´La ciencia del orgasmo´.

Sin embargo, la sexóloga Morán señala que cuando se alcanza el orgasmo prácticamente todas las partes del cerebro se despiertan.

5. El dolor es su peor enemigo

La sexóloga Morán menciona que otra de las curiosidades del orgasmo es que muchas mujeres que sufren molestias en el cuello uterino durante la penetración no alcanzan el clímax, pues para la mayoría no solo bastan las relaciones sexuales ni las posiciones sexuales diferentes.

Si sientes dolor, preocupaciones o presión, no tendrás un orgasmo por muy buena que sea la estimulación.

6. El orgasmo no solo está en los genitales

Cada mujer tiene sus orgasmos tras acariciar ciertas zonas erógenas en todo el cuerpo, no solo en los genitales. Algunas partes de tu cuerpo son más sensibles al placer y depende de la estimulación de qué zonas se alcanza.

"Las sensaciones del orgasmo son o pueden ser diferentes porque se usan a través de diferentes vías, a través de la estimulación de diferentes zonas del cuerpo. Algo así como las cosquillas, que puedes tenerlas en los pies, en la cintura, en el cuello o en algunos sitios sí y en otros no.

7. Se aprende

Según la sexóloga Morán, si una mujer todavía no ha experimentado ningún orgasmo o tiene dificultades para alcanzarlo, no debe alarmarse porque "tener orgasmos se aprende".

Puedes acudir con un sexólogo que te oriente o te diga si tienes algún otro problema de salud que te impide disfrutar de tus orgasmos.

8. No somos más lentas

Una de las creencias más reconocidas del orgasmo femenino es que tarda mucho más en llegar que el masculino, pero es totalmente falso.

"No somos más lentas. La causa de no hacerlo en los primeros minutos suele ser debido a que la técnica no es la más adecuada o que existen interferencias que son difíciles, tipo la culpa, el miedo, la vergüenza o distracciones", concluye la experta.

Así que ya lo sabes, tus orgasmos esconden muchos secretos que no debes ignorar porque son la puerta al placer y a una vida sexual plena.

(Con información de Infosalus)