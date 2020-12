Cada persona tiene una posición favorita y esta podría estar determinada por su mes de nacimiento

FERNANDO GUEVARA 09/12/2020

09/12/2020 16:55 hrs.

Cada persona tiene su posición sexual favorita de acuerdo a sus experiencias y gustos, hay quienes prefieren ser más extremos y otras personas que prefieren el romanticismo durante el sexo. Existen infinidad de posiciones, hoy te diremos cual es tu posición ideal de acuerdo a tu mes de nacimiento.

De acuerdo al portal GQ, cada persona tiene una posición favorita y esta podría estar determinada por el mes de nacimiento, a continuación te mostramos cual es tu posición favorita dependiendo del mes que naciste.

¿Cuál es tu posición ideal de acuerdo a tu mes de nacimiento?

Enero: el misionero

Los nacidos en enero son considerados tradicionalistas, aunque descubren cauces de impulsos eróticos excepcionales. En el amor son generosos, pero no les gusta que los pongan a prueba. Pueden parecer pasivos, porque prefieren posturas practicas y clásicas, pero en realidad, a la hora del sexo librean mucha sensualidad.

Febrero: la mariposa

La experiencia erótica es original y cerebral con los nacidos en este mes. Necesitan estímulos especiales, les encanta experimentar. Aman la vida de pareja, pero quieren mantener su relación en fuego todo el tiempo. La postura de la mariposa es perfecta para ellos: la mujer se sienta sobre el hombre, que descansa sobre sus hombros.

Marzo: la cucharita

Los nacidos en marzo deben sentirse queridos para dejarse ir. La postura que les conviene es la de la cucharita: los hombres abrazan a la pareja, las mujeres se sienten "protegidas".

Abril: ellos arriba

Los nacidos en este mes tienen un instinto primordial y un placer por mandar incluso en la cama. Ellos prefieren ir arriba para poder dominar a su pareja.

Mayo: el elefante

Los nacidos en mayo tienden a ser bastantes comunes y, aunque aman los placeres de la vida y el sexo, no les gusta el riesgo. Prefieren las posiciones clásicas y evitan las arriesgadas. La postura sexual ideal es la del elefante, con la mujer acostada boca abajo y el hombre detrás de ella.

Junio: la de rodillas

Para los nacidos en junio, el sexo es una experiencia donde el cuerpo y mente tienen que unirse a la perfección. Les gusta brillar en la cama y no hacer siempre lo típico. Su postura favorita es la de rodillas, algo incómoda pero divertida.

Julio: misionero clásico

Para ellos, no hay sexo sin amor. La posición que prefieren es la del misionero clásico, con la que pueden susurrar al oído de su pareja envolviendola en su dulzura.

Agosto: de perrito

Sexualmente, buscan estímulos y nuevas aventuras. Su posición favorita es la del perrito porque le permite experimentar el placer al máximo. Los nacidos en este mes no están en contra de probar cosas extremas de vez en cuando.

Septiembre: la inversa

Los nacidos en septiembre son "precisos" y tienden a no soltarse con facilidad. Son muy racionales, incluso durante el sexo, y no les gustan las aventuras de una noche. Su posición preferida es la inversa, para no tener contacto visual con su pareja.

Octubre: de pie

Los nacidos en octubre buscan la perfección, especialmente a nivel erótico. Los sentidos no van en primer lugar y necesitan tiempo para considerarlo amor. Su posición favorita es de pie. Porque puede ser incómodo, pero puede ser admirado por su pareja.

Noviembre: la carretilla

Los nacidos este mes aman la malicia y la transgresión, transformando el sexo en actuaciones exageradas, donde nada debe darse por sentado. Su posición favorita es la de la carretilla.

Diciembre: 69

Les encanta experimentar y sorprender a su pareja. Apasionados y emprendedores, los nacidos en este mes son intolerantes y hay que ofrecerles algo inusual que los prenda para atraerlos. Su posición favorita es el 69 que le permite dar y recibir al mismo tiempo.

