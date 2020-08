¿Cuál es la diferencia entre transgénero, transexual y travesti?

Los términos transgénero, transexual y travesti son parte de la identidad de género de una persona ¿Conoces la diferencia?

MELISSA SIERRA

MELISSA SIERRA 10/08/2020

10/08/2020 12:48 hrs.

En la mayoría de las sociedades las personas están sujetas a dos tipos de género, masculino y femenino, y dos sexos, hombre y mujer. Los cuales son asignados al nacer y corresponden a las convenciones sociales de cada cultura, sin embargo, con la apertura de la diversidad sexual, han entrado al panorama nuevas identidades de género en las personas, como transgénero, transexual y travesti.

Las personas transgénero, transexuales y travestis, son aquellas que se identifican más allá del sexo y género binarios comúnmente aceptados, por lo que desde su reconocimiento han luchado por sus derechos y aceptación en la sociedad conforme a su identidad sexual.

Para conocer la diferencia entre dichos términos, transgénero, transexual y travesti, es necesario reconocer e identificar los conceptos que rodean la construcción de la identidad sexual, como: sexo, género e identidad de género.

También lee: 5 grandes disparidades de salud que afectan a la comunidad LGBTTTIQ+

¿Qué es el género, el sexo y la identidad de sexo?

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el sexo se refiere a las características biológicas de una persona, en donde se engloban las particularidades genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, a partir de las cuales las personas son clasificadas como mujeres y hombres al nacer.

En cambio, el género se define como las ideas y comportamientos que definen a las mujeres y a los hombres, de acuerdo con lo que se espera socialmente de cada persona según su sexo, conforme a la época y el lugar donde se vive.

Por su parte, la identidad de género es definida como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente de forma personal y profunda. Ésta puede o no corresponder con el sexo asignado al momento de nacimiento, e incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrarla apariencia o la función corporal, así como modificaciones de la vestimenta, la forma de hablar y los modales.

También lee: Personas LGBTQ+, más propensos a desarrollar trastornos alimenticios

Diferencias entre transgénero, transexual y travesti

Conforme a la CNDH, el concepto transgénero o persona trans, es el término utilizado de forma general para describir las variantes de la identidad de género, incluyendo a las personas transexuales y travestis.

Este concepto tiene el común denominador de que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad de género bajo la cual se identifica una persona. Las personas trans, de acuerdo con la CNDH, pueden o no construir su identidad de género a partir de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos.

Por otro lado, las personas transexuales son aquellas que se sienten y conciben a sí mismas como pertenecientes a un género diferente al que socialmente se les asignó dependiendo de su sexo biológico, por lo que optan por intervenciones médicas, ya sea hormonales o quirúrgicas, para adecuar su apariencia biológica a su realidad psíquica.

En cambio, las personas travestis son quienes gustan de presentar un aspecto diferente al género que se le asignó conforme a su sexo, mediante el uso de prendas de vestir y actitudes. Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo y características sexuales, de forma permanente.