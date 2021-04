Todas las personas quisiéramos saber cual es el secreto de las parejas felices para que las relaciones perduren y ser feliz siempre a lado de la persona amada, un estudio parece haber descubierto el secreto.

En la actualidad vivimos en una época donde las relaciones de pareja no suelen durar mucho y donde cada vez menos personas quieren casarse y mucho menos tener una relación duradera.

Si eres de las personas que cree en el amor verdadero y te gustaría conocer cuál es el secreto de las parejas felices para vivir juntos toda la vida, a continuación te lo decimos.

¿Cuál es el secreto de las parejas felices?

Para averiguar cuáles son los secretos de los matrimonios exitosos y felices, un grupo de investigadores de The Open University entrevistó a 4 mil 494 británicos de entre 18 y 65 años y analizó a fondo el comportamiento de 50 parejas (la mitad de ellas con niños).

De acuerdo a las profesoras Meg John Baker y Jacqui Gabbi, autoras del estudio, la gente sabe que mantener una relación feliz en el tiempo no es sencillo, pero no encuentra los consejos adecuados para lograrlo por lo que a través del estudio querían descubrir lo que estaban haciendo realmente bien las parejas para funcionar.

(Foto: Pinterest)

Una de las ideas más extendidas sobre las relaciones de pareja es que el sexo es parte indispensable de el amor, y si no se practica con frecuencia el matrimonio está condenado al fracaso. Pero el caso es que, cuando las investigadoras preguntaron a los participantes qué es lo que más les gustaba de su relación, el sexo no aparecía siquiera entre las diez contestaciones más comunes, las que si aparecieron fueron estas:

1. Reír juntos

2. Compartir valores e intereses

3. Ser los mejores amigos

4. Ser cuidadosos y sentirse apoyados

5. Sentirse seguros

6. Ser felices

7. La confianza

8. Compartir una relación cercana

9. Hablar y escuchar

10. Estar enamorado y ser amado

El sexo resultó no ser tan importante

Aunque los investigadores constataron que los padres están más preocupados que las madres por la falta de sexo, la insatisfacción con la frecuencia sexual no parece afectar la satisfacción general de la relación. Se trata además de un problema que no acusan la mayoría de parejas sin hijos.

Tener sexo una vez a la semana es suficiente

Una investigación publicada por la Society for Personality and Social Pschology señala que aunque la conexión física es necesaria, basta con tener relaciones sexuales una vez a la semana para que la vida en pareja funcione. Aumentar la frecuencia no causa ningún efecto significativo, de acuerdo al estudio.

¿Qué mantiene a una relación unida?

Los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones sobre qué es aquello que aprecian más las personas en una relación y cuales son las cosas que funcionan para mantener a una pareja unida. Y son mucho más importantes que la frecuencia con la que se tienen relaciones sexuales.

-Decir gracias y tener gestos positivos fueron comportamientos muy apreciados por los participantes.

-La necesidad de tener una buena comunicación fue identificada como algo importante. Las conversaciones fueron valoradas como una forma de mantenerse en contacto y aliviar el estrés y la tensión cotidiana.

(Foto: Pinterest)

-Los regalos sorpresa y los pequeños actos de generosidad se valoran muy positivamente.

-Compartir tareas del hogar y las responsabilidades familiares es visto por las madres como una muestra de afecto particularmente importante.

-Tener los mismos valores, creencias, gustos, ambiciones e intereses con la pareja.

-Reír juntos fue un aspecto positivo de estar en una relación

-Decir "te quiero" aparecía como el mayor símbolo de la salud de una pareja, pues proporcionaba a los individuos una reafirmación de su amor.

(Con información de: GQ)