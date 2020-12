Covid-19 incrementó la discriminación hacia las personas con VIH

La discriminación por VIH se da desde el hogar, el empleo y en los servicios de salud.

01/12/2020

01/12/2020 12:46 hrs.

"Uno de los principales problemas en el VIH es que la gente sigue asumiendo que se puede contagiar de esta enfermedad por convivir con una persona que tiene este virus. Eso es totalmente falso", explica para SuMédico el Coordinador General de Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS (DVVIMSS) y Vocal de CONASIDA, Luis Adrián Quiroz.

En palabras del especialista, el confinamiento no ha ayudado para disminuir la discriminación, pues durante la pandemia se ha incrementado la incidencia de este problema para las personas que viven con la enfermedad.

Día Mundial del VIH: "Las pruebas deberían ser con un consentimiento informado, pero eso no se respeta"

El que las personas se puedan contagiar de VIH por convivir con una persona con este virus es uno de los mitos más comunes, puesto que se puede transmitir por sangre, semen o fluidos vaginales únicamente.

"Desafortunadamente hemos visto que la discriminación por VIH se da desde el hogar, el empleo y en los servicios de salud. Hemos ya presenciado casos donde literalmente los han corrido de sus casas por temor a contagiarse", indica Quiroz.

El vocal de CONASIDA añade que adicionalmente en el entorno laboral esta situación se hace más compleja porque, entre otras cosas, hoy se les está pidiendo a todas las personas que digan específicamente si viven con enfermedades infectocontagiosas.

"A algunos compañeros que han decidido exponer su estatus serológico les están diciendo que prefieren despedirlos para que no se enfermen. Estamos presenciando una discriminación que hoy, derivado del covid-19, se ha incrementado".

Quiroz explica que desde hace muchos años hay una ambigüedad en la ley federal del trabajo ya que por un lado se dice que no se puede discriminar a alguien por condiciones de salud, pero sí se deja en entre visto que un empleador pueda realizar pruebas de diagnóstico.

"Lo grave es que esas pruebas tendrían que ser con consentimiento informado y en el 100% de las veces nunca les informan que les van a tomar una prueba de VIH", lamenta el experto.

"Hay mucha gente a la que despiden del lugar donde quieren ingresar a trabajar después de los tres meses de prueba. Les dicen que alguien más llegó o que su perfil no es lo que requieren, pero en realidad los despiden por el VIH": Luis Adrián Quiroz

¿Por qué es mal visto que una persona tenga VIH?

El gran problema, explica Quiroz, es que las personas asumen que todas sus relaciones son seguras.

"No hemos sido educados sexualmente para hablar abiertamente sobre nuestra sexualidad. No importa con quién tengas relaciones sexuales ni el número, siempre y cuando utilices el condón. Pero como con tu esposa no tienes ese cuidado, con las demás personas dejas de tener ese nivel de protección", explica Quiroz.

Al ser una enfermedad sexual, la falta de educación en este tema basada en evidencia científica es una de las partes del problema:

"Como esto no se hace en la escuela y mucho menos se habla con los hijos sobre la sexualidad y siempre se maneja como un tema tabú, es que tenemos esos niveles de contagio", informa el especialista.

VIH y covid: una combinación que puede ser letal

Una vez diagnosticada con VIH, la persona debe acudir a un segundo nivel de atención para recibir medicamentos antirretrovirales.

"Es muy importante que la gente sepa que entre más rápido se vaya a tratar, va a tener menos complicaciones", apunta Quiroz

La combinación entre VIH y covid puede ser sumamente compleja porque está relacionado con algunas comorbilidades que vienen como parte de los efectos adversos de los mismos medicamentos.

"Hoy muchos tienen hipertensión, diabetes, enfermedad renal o cardiopatías que son exactamente iguales al tema del covid", informa el especialista

"Cuando una persona está en tratamiento antirretroviral, si controla las comorbilidades y tiene las medidas que se están difundiendo para el coronavirus, va a tener los mismos niveles de prevención que todos los demás. Cuando una persona no sabe que vive con VIH, tiene un sistema inmunológico debilitado", señala el Coordinador General de Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS (DVVIMSS).

Desabasto de medicamentos de VIH:

La nueva forma en la que se está haciendo la licitación y la entrega de los medicamentos ha hecho que haya un problema de desabasto, pero en palabras del doctor Quiroz, todavía hay para el próximo año.