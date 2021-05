Muchas personas quieren mejorar en el sexo y buscan técnicas equivocadas para hacerlo, en ocasiones no se necesitan hacer cosas descabelladas para mejorar durante las relaciones sexuales , el simple hecho de correr puede ayudarte a mejorar tu vida sexual .

Si eres de las personas que anhela tener una mejor vida sexual a lado de tu pareja, esta nota te será de mucho interés, ya que te mostraremos por qué correr puede ayudarte a mejorar tu vida sexual.

Correr puede ayudarte a mejorar tu vida sexual

Un estudio de American Medical Association, se aplicó a un total de mil 576 personas las cuales corrían al menos tres veces a la semana, la mitad eran hombres y la otra mitad mujeres, para preguntarles sobre su vida sexual. Y los resultados fueron los siguientes:

-El 78 por ciento disfrutaba más del sexo después de correr.

-El 83 por ciento considera que correr contribuye a mejorar la vida sexual.

-El 93 por ciento afirma que correr aumenta la confianza en la cama.

-El 60 por ciento dijo que el sexo antes de una carrera no afectaba su rendimiento físico.

-El 68 por ciento tenía más ganas de tener sexo después de correr.

Los beneficios de una carrera van más allá de estirar las piernas y tomar aire fresco.

(Foto: Freepik)

Correr disminuye la probabilidad de disfunción eréctil

El estudio también demostró que correr disminuye la probabilidad de disfunción eréctil en los hombres. La disfunción eréctil en muchas casos está relacionada a mala circulación sanguínea, y al correr, el sistema cardiovascular trabaja al máximo y lleva la sangre a los músculos de todo el cuerpo, haciendo el corazón más fuerte y mejorar el flujo de sangre.

De igual forma una investigación realizada por Boston Medical Group dio como resultado que practicar media hora diaria de un deporte aeróbico, en el caso de los hombres, reduce la disfunción eréctil.

Otro estudio, publicado en The Annals of Internal Medicine, dice que quienes practican ejercicio de forma regular tienen un 30 por ciento menos de posibilidades de no alcanzar una erección.

(Foto: Freepik)

Correr genera mayor deseo sexual y aumenta el autoestima

Correr genera un mayor deseo sexual tanto en hombres como mujeres, esto es porque al correr se generan endorfinas y estas combaten el estrés. Cuando se tiene estrés se reducen los niveles de testosterona que es la hormona del sexo.

En las mujeres, está demostrado que la irrigación de sangre en los genitales se duplica al hacer ejercicio y esto favorece la actividad sexual.

Correr mejora la condición física, lo que significa mayor capacidad aeróbica en lo que los músculos y el corazón resisten más tiempo de actividad física sin parar. Esto ayuda a tener una relación sexual continúa y por más tiempo.

Además, correr mejora la autoestima por las endorfinas y porque mejora la composición corporal al quemar grasa, las personas se ven más delgadas y ayuda a tonificar los músculos de las piernas, principalmente los muslos y las caderas.

Correr y practicar ejercicio, no solo representan una mejora en el rendimiento físico de la persona. Además, trae muchos beneficios a quienes lo practican con frecuencia. Y sí, correr mejora la actividad sexual.

(Con información de: Women´s Health y Atletas)