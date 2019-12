¿Conoces los 7 mandamientos post-ruptura amorosa?

Que el momento difícil no parezca un final, sino un nuevo comienzo

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 20/12/2019

20/12/2019 10:51 hrs.

Lo entendemos: todos hemos "cortado" con alguien. Sabemos que en esos momentos post-ruptura amorosa existe un cúmulo de emociones poderosas y posiblemente conflictivas que te hacen querer decir cosas que podrían repercutir en tu futuro. Sin embargo, debes aguantar. Por difícil que sea, tienes que "tragarte" estas intenciones o podrías arrepentirte toda tu vida.

Para tu buena fortuna existen una serie de mandamientos que puedes seguir si es que no sabes como dar el primer paso:

1) No empieces nada nuevo sin dejar tus asuntos resueltos primero: ¿Te gustaría que una persona que muestra interés en ti siguiera buscando a su ex?, ¿no, verdad?

Así como tú quieres ser su presente y futuro, tu nueva compañera o compañero también lo quiere ser para ti. Sí, conocerás a más gente y puede que una de ellas te haga preguntarte si sería buena idea volver a empezar, pero si en el fondo no te sientes listo o lista, es que no lo estás.

2) No hagas nada precipitado: Sabemos que las emociones van a estar a flor de piel y que después de "tronar" es normal sentirse un poco más desquiciado de lo normal, pero en esas etapas es común sentir la necesidad de hacer algo grande y significativo, e incluso peligroso que coincida con la intensidad de las sensaciones que presentas.

Es importante que sepas que lo que sientes es temporal, por lo que no debes hacer nada que tenga consecuencias permanentes o de lo que puedas arrepentirte toda la vida después del momento de intensidad.

Planea un viaje, cómprate algo que siempre hayas querido, sal con tus amigos, realiza cosas que casi no podías hacer durante la relación o ve a ese restaurante que siempre te ha llamado la atención y date un gustito.

3) No lo publiques en redes sociales: "Hay algo muy narcisista en pensar que al mundo le importa. Los que se preocupen ya lo sabrán, por lo que una publicación en redes sociales no será relevante", menciona la psicóloga Emma Kenny.

Además, vivimos en un mundo donde las envidias y la toxicidad están a la orden del día, por lo que detente a pensar: "¿Cuántos de mis amigos me ayudarán en estos momentos y cuántos se alegrarán de que ya no estoy en una relación con esa persona que quizás les interesaba?" (porque pasa más de lo que crees).

¿De verdad quieres darle ese gusto o con que tu familia lo sepa es más que suficiente?





Foto: needpix.com

Puedes leer: Si te han hecho dudar de lo que sientes, lee esto

4) No le des like a sus publicaciones: Depende de porqué lo estés haciendo. Si te gustan porque estás en buenos términos y no hay un apego romántico persistente, está bien, pero es mejor guardarlo para eventos importantes en la vida.

"A menos que hayas tenido una amistad realmente sólida antes de comenzar a salir, debes intentar mantener un poco de distancia. Una regla general debería ser: si son ex, son ex por una razón", dice Kenny.

5) Permítete sentir dolor: Muchas veces nos dicen "es que los hombres no lloran" y hacerlo podría parecer una contradicción a lo que te enseñaron de pequeño. Te tenemos una noticia: ¡Estamos a días del 2020! Está bien mostrar emociones.

Es más recomendable reconocer tu tristeza en lugar de esconderlo. ¿Sabes lo que te hacen las emociones que te guardas?

Reconocer y confrontar la realidad de tus emociones las hará mucho más fáciles de manejar en el futuro.

6) Si dejas de contestar, eventualmente dejará de llamar: Se trata de una técnica muy cobarde, pero que much@s usan: "es mejor ignorar".

Si ya terminaste con esa persona, ¿por qué la sigues buscando?. Sí, querrás ver si se pueden solucionar las cosas, pero si en el fondo sabes que esa flama ya se apagó, ¿para qué te torturas así?

¿Qué pasa si días después te los encuentras en la calle? Incluso podría demostrar un poco de inmadurez de tu parte el no saludar o pretender que no la conoces o lo has visto en tu vida. Después de todo lo que pasaron juntos, ¿de verdad lo/la odias tanto o es tu ego hablando?

Sé madura/maduro, pero tampoco te desvalorices rogando cuando mereces el planeta.





Foto: pixabay.com

También te puede interesar: 5 razones por los que tu crush no te contesta los mensajes

7) Nunca hables de tus ex en la primera cita, a menos de que se te pregunte directamente: Empiezas a salir con una nueva persona que te parece lo máximo y quieres verte como alguien triunfador y exitoso. ¿Realmente quieres hablar de esa persona que te dejó llorando por días? No, ¿verdad?

Disfruta el nuevo comienzo y, a menos de que te pregunten sobre el tema, no lo toques. ¿Para qué?

Con información de The Guardian, askmen.com, menshealthlatam