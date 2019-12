¿Conoces los 10 principales beneficios del sexo para la salud?

Los beneficios del sexo satisfactorio pueden ayudan a tener huesos y músculos fuertes, así como una buena higiene bucal

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 20/11/2019

20/11/2019 14:18 hrs.

Tener sexo es placentero y hasta divertido pero también, es una parte fundamental de la buena salud, pues se ha demostrado que tener relaciones sexuales frecuentes nos hace sentir bien y hasta evita la aparición de algunas enfermedades. Conoce los 10 principales beneficios del sexo para la salud.

Si ya ni recuerdas cuándo fue la última vez que tuviste intimidad, tal vez sea momento de revivir la llama de la pasión, pues te estás perdiendo de una oportunidad de mejorar tu salud de manera completamente natural.

10 beneficios del sexo para la salud

¿Sabes todo lo que puede aportar una vida sexual satisfactoria a tu salud? De acuerdo a la psicóloga y sexóloga Laura Morán, el sexo ya sea compartido o individual puede ser una fuente de bienestar físico y psicológico.

A continuación te decimos cuáles son los 10 principales beneficios del sexo para la salud:

1. Mejora el aspecto de la piel

De acuerdo a la especialista, el sudor generado durante la actividad sexual vigorosa facilita la limpieza de los poros, mejorando el aspecto de la piel y reduciendo la aparición de acné, espinillas y otros problemas graves como la dermatitis.

Por otro lado, durante el sexo liberamos estrógenos, los cuales aumentan el brillo y la suavidad del cabello de manera natural.

2. Alivia el dolor

La sexóloga Morán señala que cuando tenemos sexo satisfactorio podemos tener un efecto analgésico, pues se reduce la percepción del dolor debido a que el cerebro libera más oxitocina y endorfinas.

"Si experimentas dolor de cabeza o molestias premenstruales, tener uno o varios orgasmos se puede convertir en una solución", explica la especialista.

3. Mejora la higiene bucal

Aunque no lo creas, los besos apasionados durante el sexo mejoran la higiene de la boca, porque al besar se limpian los dientes gracias a la combinación de saliva, lo que disminuye el ácido que causa el debilitamiento del esmalte.

4. Se fortalecen huesos y músculos

Probar nuevas posiciones sexuales no solo te dará orgasmos inolvidables, sino que te ayudará a tener huesos y músculos más fuertes.

Además, tener deseo sexual y la actividad misma contribuyen a la producción de testosterona, la cual hace que los huesos y músculos se fortalezcan de manera natural.

TAMBIÉN LEE: ¿La falta de relaciones sexuales puede causar acné?

5. Mejora el olfato

Uno de los beneficios del sexo que pocos conocen es que puede mejorar la capacidad del olfato, pues al mantener relaciones sexuales, se libera prolactina que podría estimular el desarrollo de nuevas neuronas en el bulbo olfatorio.

6. Reduce la hipertensión

Se ha comprobado que la práctica frecuente del sexo está asociado con una disminución de la presión arterial alta o hipertensión. Esto se debe a que la intimidad reduce el estrés y la ansiedad y por ende, se normalizan las cifran de tensión arterial.

7. Previene la atrofia vaginal

La atrofia vaginal es común en las mujeres después de la menopausia, pero con el sexo, este problema podría evitarse, según la sexóloga Morán.

Cuando entramos en la menopausia, la producción de algunas hormonas que mantenían nuestra vagina a punto se reducen, lo que causa relaciones dolorosas. Sin embargo, antes de usar lubricantes o hidratantes vaginales, la recomendación es tener sexo, pues así se liberan estrógenos que lubrican y protegen el tejido vaginal.

8. Menos cáncer de próstata

Para los hombres, el sexo puede ser una forma de prevenir el cáncer de próstata. Investigaciones indican que las relaciones sexuales satisfactorias previenen el cáncer, ya que ayudan a vaciar la próstata regularmente con la eyaculación.

De esta manera, se eliminan productos de degradación potencialmente cancerígenos de los espermatozoides y el semen.

9. Protege de gripes y resfriados

Se ha comprobado que otro de los beneficios del sexo es que mejora el sistema inmune o las defensas contra enfermedades.

Según estudios, tener sexo una o dos veces a la semana se relaciona con un incremento de los niveles del anticuerpo inmunoglobina A, que protege de resfriados o gripe hasta en un 30%.

La recomendación de la sexóloga Morán es tener sexo dos a tres días por semana, es decir, un día sí y un día no.

10. Más autoestima y menos estrés

Otra ventaja del sexo es que incrementa el autoestima porque la sensación de placer, aceptación y reconocimiento del propio cuerpo mejora el autoconcepto, ya sea al disfrutar a solas o en compañía.

Finalmente, las relaciones sexuales reducen el estrés porque inhiben las respuestas de la ansiedad.

"La sexualidad compartida favorece el vínculo de la pareja porque las caricias y el contacto físico estimulan la liberación de oxitocina, que reduce el estrés y aumenta la sociabilidad", señala la sexóloga.

No lo retrases más, empieza hoy mismo a revivir la pasión en tu relación y si no tienes pareja, no te preocupes, la masturbación es una buena forma de obtener los beneficios del sexo para la salud.

SIGUE LEYENDO: Beso arcoíris, ¿qué es y por qué es tan peligroso hacerlo?

(Con información de Infosalus)