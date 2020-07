¿Cómo terminar una relación a la distancia sin lastimar a la pareja?

Terminar una relación a la distancia sin lastimar es complicado ya que siempre hay un integrante que siente más, pero puede realizarse y aquí te decimos cómo

"¿Cómo terminar una relación a la distancia sin lastimar?" Se trata de una pregunta que se pueden hacer algunas personas que han aprovechado la cuarentena y el distanciamiento para pensar en su relación y la manera en la que se sienten con su compañero/a sentimental.

Estar en una relación a distancia puede funcionar si las personas confían plenamente en su pareja, tienen contacto frecuentemente y existe sinceridad y apertura para contarse lo que ha sucedido en sus días. Sin embargo, no se trata de una situación fácil.

"Pareciera que todo es más simple ahora debido a la tecnología, pero pregúntele a cualquiera que esté en una relación a larga distancia: la tecnología no puede compensarlo todo. La falta de proximidad física regular todavía parece hacer que muchas relaciones sean tan difíciles emocionalmente como siempre", explica la doctora Andrea Bonior.

Dicha falta de proximidad puede hacer que las personas utilicen la tecnología para dar la noticia. ¿Cómo terminar una relación a distancia?, ¿Es posible terminar una relación a la distancia sin lastimar a la otra persona? Es complicado, pues siempre hay un integrante que siente más por su pareja, pero puede realizarse y aquí te decimos cómo.

¿Cómo terminar una relación a la distancia sin lastimar?

Las relaciones a distancia pueden parecer complicadas debido a que no hay esa interacción entre las dos partes, pero un estudio publicado en el Journal of Communication sugiere que las relaciones románticas de larga distancia son de igual o incluso de más confianza y satisfacción que sus contrapartes geográficamente cercanas.

Ahora bien, si ya decidiste que no quieres continuar en esa relación, deberás tomar la decisión de terminarla. Como lo mencionamos, no se trata de un tema fácil y seguramente querrás aplazar la ruptura por no lastimar a tu pareja o porque a pesar de todo la sigues queriendo.

Estos son 4 pasos para terminar una relación a la distancia sin lastimar a la otra persona:

1) No lo hagas por mensaje: Las personas merecen respeto y si terminas la relación con un mensaje de texto o se lo haces saber por medio de un recado en el buzón de sus redes sociales, te verás muy impersonal y darás la imagen de que te fuiste por el camino fácil.

En su lugar, puedes recurrir a las videollamadas, que son una buena opción para comunicarse, ya que permiten que las personas se puedan ver y que haya ese encuentro cara con cara. Eso sí, al no estar físicamente juntas, lo que salga de tu corazón tiene que ser auténtico. Cuando hablen de esta manera, procura ser totalmente sincera para que la otra persona sepa lo que sientes y no haya malinterpretaciones o malentendidos.

2) Ve a lo que vas: Sí, es complicado por todos los momentos que pasaron juntos, pero decirlo desde el inicio de la conversación y no posponerlo hará que te quites una carga de encima. Recuerda hacerlo con delicadeza, pero siendo honesto/a y comenta la razón por la que deseas terminar la relación.

La entrenadora de relaciones Sameera Sullivan explica a Elite Daily que a veces las personas pueden enfocarse tanto en consolar a la pareja que se les olvida dejar en claro la finalidad de la llamada.

"¿Quieres tener que romper de nuevo? Debes ser claro/a para que ninguno de los dos quede confundido", menciona Sullivan

3) Acuerden un horario para hablar: Pónganse de acuerdo para hablar en una hora en la que ambos estén tranquilos y no tengan interrupciones.

4) Sé comprensivo/a: Si la pareja no se lo esperaba y decides que la relación ha llegado a su fin, aprovecha la llamada para contestar todas sus preguntas. Intenta ser empático/a y escuchar su punto de vista. Puede que no sea fácil para ninguna de las dos personas. Dí lo que necesitas decir y déjalo decir lo que requiera comunicar. Una vez que el mensaje esté dado y las intenciones estén claras, será la hora de dar por terminada la llamada o videollamada y con ella la relación a distancia.