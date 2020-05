Que la cuarentena los tenga físicamente separados, no significa que no puedan estar juntos *guiño* *guiño*

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 29/05/2020

29/05/2020 19:16 hrs.

El confinamiento ha hecho que muchas parejas no se puedan ver. Sin embargo, el hecho de que no puedan estar juntos físicamente no significa que no puedan estar juntos y tener sexo *guiño, guiño*

Si alguna vez has hecho sexo telefónico y lo has hecho bien, sabrás de lo que hablamos, pero en caso de que no lo hayas realizado antes, aquí te dejamos tips para tener sexo por teléfono.

¿Cómo tener sexo por teléfono?

1) Solicita consentimiento: Sí, incluso aquí. Plantea la idea y ve cómo te contestan. Esto también te dará un control de la temperatura.

2) Pregúntale dónde se encuentra: Eso te dará una idea de si es buen momento o no. Recuerda que necesitan privacidad para dar rienda suelta a todas las fantasías sin la preocupación de ser descubiertos.

3) Usa la tecnología: Ya no estás en la era en la que los celulares nada más servían para mensajes y llamadas. Si quieren verse, opten por la videollamada y si no pueden verse por compromisos, recurran al sexting.

Se le llama "sexting" al acto de mandar fotos personales, videos o mensajes de contenido sexual y erótico a otro individuo mediante el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correo u otras herramientas de comunicación.

4) Guíalos: Si no sabes cómo, puedes empezar con un "¿Qué llevas puesto?" y pasar a un "¿Estás en la cama?, me gustaría estar ahí contigo...". Se trata de ser tú misma/o y sentir, por lo que puedes proceder a explicarle que estás usando ropa interior sexy para crear la imagen en la mente de tu pareja.

Si están en videollamada será más fácil porque podrán excitarse viendo a la otra persona. ¿No crees que funcione? mira todo el éxito que tiene la industria de la pornografía.

5) Respeta tu estilo: si eres la persona que lleva el ritmo de la conversación, lleva el ritmo. Si eres más romántica, puedes hacerlo con un tono más cariñoso y si te gusta hablar sucio, hazlo. Si algo no es lo tuyo no lo hagas, nada más le quitarás autenticidad a la experiencia.

6) Empieza a tocarte: Imagina que son las manos de tu pareja pasando por tus brazos, estómago y genitales. Pídele a la otra persona que haga lo mismo y que te diga si está excitado y lo que está pasando por su cabeza. ¿Cómo te quiere?

7) Dile lo que te gustaría hacerle: Deja que vuele tu imaginación sexual y dile lo que te gustaría estar viviendo si estuviera ahí contigo. Crea la imagen en tu mente mientras te tocas y escucha lo que te dice mientras también se masturba y te confiesa lo que le gustaría hacerte.

8) No contengas lo que sientes: Si tienes ganas de gemir, gime. Si llegas al orgasmo debido al calor y la excitación del momento, grita de placer y deja que te oiga. La otra persona puede estar igual de excitada o más por todo lo que está pasando.





