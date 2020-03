Las verrugas genitales causadas por VPH suelen confundirse con otras lesiones, por lo que es importante aprender a reconocerlas

03/03/2020 19:45 hrs.

Tener verrugas genitales no es normal y definitivamente pueden ser señal de que algo anda mal, no obstante, a veces no es tan fácil distinguir una verruga de otras protuberancias, por lo que es importante saber cómo reconocer las verrugas genitales por VPH (virus del papiloma humano)

Checa las señales que indican que podrías ser portador del virus y qué hacer en cuanto lo detectemos.

Verrugas genitales por VPH

Las verrugas genitales son masas suaves en que salen en la piel y las membranas mucosas de los genitales. Se pueden encontrar principalmente en el pene, la vulva, la uretra, la vagina, el cuello uterino, y la zona dentro y alrededor del ano.

Planned Parenthood las define como protuberancias blanquecinas o de color piel que aparecen en los genitales o el ano.

Son uno de los síntomas del VPH más conocidos y es fácil distinguirlas de otras lesiones.

Las verrugas genitales por VPH se caracterizan principalmente por lo siguiente:

Parecen pequeños trozos de coliflor

Puedes tener una o varias verrugas en una misma zona

Algunas son grandes y otras pequeñas

Provocan picazón, pero la mayoría de las veces no duelen

No todos los bultos que aparecen en los genitales son verrugas. Existen otras infecciones y condiciones normales de la piel que pueden asemejarse a una verruga, pero son otra cosa.

Si sospechas que tienes verrugas genitales, es importante que te examine un médico.

Otra de las características de las verrugas genitales por VPH es que pueden demorar en aparecer semanas, meses e incluso años después de haber tenido contacto sexual con alguien que las tenía, lo que hace tan difícil saber cuándo contrajiste la infección.

Las verrugas genitales se propagan principalmente por el contacto sexual sin condón.

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., existen más de 180 tipos diferentes de VPH. Muchos no causan problemas y algunos causan verrugas en otras partes del cuerpo y no solo en los genitales, también en labios, boca, lengua y garganta.

Los tipos 6 y 11 son los más comúnmente vinculados con las verrugas genitales.

Eres más propenso a contraer verrugas genitales y diseminarlas más rápidamente si realizas algunas de las siguientes prácticas de riesgo:

Tienes múltiples compañeros sexuales

Eres sexualmente activo a temprana edad

Fumas y bebes en exceso

Tienes una infección viral, como herpes, y estás estresado al mismo tiempo

Estás embarazada

Tienes un sistema inmunitario debilitado debido a una afección como diabetes, embarazo, VIH/Sida, o por medicamentos

¿Cómo tratarlo?

El tratamiento de las verrugas genitales por VPH debe estar a cargo de un médico, por lo que nunca debes aplicar medicamentos de venta libre para tratar otros tipos de verrugas, como las que salen en las manos o el cuello.

Si eres diagnosticado con verrugas genitales, todos tus compañeros sexuales deben ser examinados también por un médico y recibir tratamiento en caso de encontrarlas. Incluso si no tienes síntomas, debes recibir tratamiento.

Puedes tener el tipo de VPH que causa las verrugas genitales y no tener síntomas, pero sí puedes transmitirlo a otra persona, a quien sí pueden aparecerle verrugas, así que lo mejor es mantenerte bajo chequeos médicos constantes al tener prácticas de riesgo.

