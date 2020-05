¿Cómo puedes saber si los hombres disfrutaron el sexo?

Créenos, lo sabrás...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 26/05/2020

26/05/2020 19:06 hrs.

Dicen que los hombres somos complicados porque no mostramos tantas emociones y tampoco nos comunicamos mucho a la hora del sexo. Da la impresión de que a veces podemos ser un poco fríos en las relaciones y si algo nos gusta no lo decimos, pues nuestras cosas son muy nuestras. Sin embargo, hoy eso ha cambiado y hay quienes sienten la libertad para decir lo que sienten y pasa por su cabeza.

En el caso del sexo, existen personas que se preguntan: "¿Cómo podemos saber que a mi chico le gustó el sexo?"

Puedes leer: Sexo: 5 razones por las que los hombres lo rechazan

Hombres y sexo: ¿Cómo puedes saber si lo disfrutaron?

Cuando a los hombres realmente nos importa alguien, solemos demostrarlo con acciones y palabras. Sin embargo, es importante que antes que nada, sepas diferenciar entre el amor y la lujuria.

Todo depende de cómo te sientas.

De acuerdo con la terapeuta y profesora de sociología en la Universidad de Oakland, Terry Orbuch, la primera señal es la conexión. Más específicamente, un deseo de conexión entre la pareja y otras personas importantes en su vida. Esto quiere decir que si es amor, querrá que las personas importantes para él también te amen a ti.

La siguiente pista es la manera en la que habla de su unión, ya que las palabras que elige pueden ofrecer una visión mucho más profunda de sus verdaderos sentimientos: si continúa diciendo "yo" en lugar de "nosotros", es más probable que tenga lujuria y sea la fuerza impulsora en la relación que tienen, porque dos personas enamoradas a menudo piensan en sí mismas como un par.

"La autorrevelación es el tercer indicador, y el amor alienta a las personas a revelar todas sus partes, mientras que las personas con lujuria probablemente revelarán cosas sobre sí mismas a nivel superficial, como pasatiempos favoritos o comidas. Si es amor, estará más inclinado a compartir a un nivel más profundo", explica Orbuch.

¿Se comunica contigo de esa forma?

También te puede interesar: ¿Por qué fantaseamos con el sexo intenso

¿A tu hombre le gustó el sexo?

Para saber si un hombre tuvo un orgasmo estando contigo, deberás poner atención en su respiración y los movimientos pélvicos, pues notarás cómo el ritmo cardíaco y su respiración se aceleran y su presión arterial aumenta.

Nuestro orgasmo generalmente incluye la eyaculación, pero estos dos no son lo mismo, ya que la eyaculación nada más implica la expulsión de semen y el orgasmo las contracciones pélvicas, la respiración y el placer.

Nuestros actos después del sexo te dirán si lo disfrutamos o no:

1) Si hablamos después del acto sexual es algo bueno, ya que es nuestra manera de decir que estamos satisfechos en lo sexual y realmente interesados en la otra persona. Fíjate bien en lo que sucede, ya que cuando quedamos satisfechos con el sexo habrá un momento muy íntimo en el que suele ser habitual alguna confesión de algo que desconocías sobre nosotros, ya que sentiremos una conexión después del sexo muy placentero.

2) Si no hablamos después del sexo, ni te miramos y nada más nos volteamos hacia el otro lado, es que no quedamos del todo satisfechos, no queremos hablar sobre el tema o no sentimos esa conexión. Puede ser también que algunos hombres sean penosos y después de haberse "quitado la armadura" se sientan liberados pero desprotegidos.

3) Las acciones después del sexo: si al día siguiente te mandamos flores, un mensaje, chocolates o te quedaste en casa con nosotros y te despertamos con un beso en la frente es que nos importas y que de verdad sentimos algo por ti.

De acuerdo con los especialistas, los orgasmos masculinos duran de 10 a 30 segundos y créenos, sabrás cuando hayamos tenido uno.