¿Cómo nos ha afectado físicamente la falta de sexo en la pandemia?

18/05/2020 17:27 hrs.

La cuarentena ha desencadenado diversos efectos secundarios en nuestra salud física y emocional, pero algo de lo que pocos hablan es de las consecuencias que ha generado la falta de sexo en la pandemia, un fenómeno que viven incluso quienes están en casa con su pareja.

Según un estudio del Instituto Kinsey titulado Sex and Relationships in the Time of Covid-19, hasta el 44% de los encuestados tuvo una disminución notable en su vida sexual y otro 30%, padeció lo mismo a pesar de estar en una relación o vivir con su pareja.

¿Cuáles son las consecuencias de esta poca actividad sexual? Expertos hablan al respecto.

Falta de sexo en la pandemia

Nuevos estudios revelan que incluso las personas que viven con su pareja han experimentado una disminución en la cantidad de actividad sexual desde que inició la pandemia y como consecuencia, también algunos efectos negativos en su salud física.

Aunque podríamos pensar que como las personas están pasando más tiempo con sus parejas en casa tienen más sexo, la realidad es que hay una notoria pérdida del deseo y la atracción sexual.

La falta de sexo se relaciona directamente con problemas en la relación de pareja, pero también con complicaciones en la salud mental y el estado de ánimo, pues el cuerpo libera las llamadas "hormonas de la felicidad" durante las relaciones sexuales.

No tener buenas cantidades de estas hormonas nos pone en mayor riesgo de sentir más depresión y ansiedad pero también, de algunos problemas de salud que afectan directamente la salud física.

Estas son todas las consecuencias de la falta de sexo en la pandemia:

1. Aumento de la presión arterial

Un estudio publicado en 2006 en la revista médica Biological Psychology señala que las personas que tienen relaciones sexuales regulares tienen niveles más bajos de presión arterial que aquellos que no lo hacen con frecuencia.

Además, la intimidad disminuye el estrés por lo que la falta de sexo en la pandemia está relacionado también con una peor respuesta fisiológica a los efectos de estas emociones negativas.

2. Defensas bajas

Pocos lo saben pero los orgasmos regulares tienen muchos beneficios para subir las defensas naturales del cuerpo.

Un estudio realizado por los psicólogos Carl Charnetski y Francis Brennan Jr, en el que se tomaron muestras de saliva a sus pacientes después de preguntarles si tenían una, dos veces o ninguna relación sexual a lo largo de una semana, se demostró que aquellos que tenían una vida sexual más activa tenían más concentraciones de anticuerpos.

3. Pérdida del deseo sexual

La mejor forma de aumentar el deseo sexual es teniendo sexo, por lo que tener pocos o ningún encuentro íntimo en mucho tiempo hará que a la larga, tengas menos ganas de hacerlo.

No solo eso, también estás en mayor riesgo de problemas como la impotencia sexual, pues estudios encontraron que hasta cierto punto, hay más probabilidades de sufrir disfunción eréctil si se detiene la actividad sexual en un tiempo prolongado.

Sin embargo, no es necesario tener pareja para prevenir estos efectos, pues un estudio de 2008 en The American Journal of Medicine indica que es suficiente eyacular regularmente por medio de la masturbación.

4. Mayor riesgo de cáncer

La actividad sexual es un poderoso protector contra algunos tipos de cáncer, principalmente el de próstata, por lo que se recomienda tener un orgasmo entre cuatro y seis veces a la semana, ya sea a solas o en pareja.

5. Más ansiedad

La neurocientífica Debra W. Soh explica que durante el orgasmo las "endorfinas liberadas ayudan a mejorar el estado de ánimo", sin embargo, también advierte que no debemos obsesionarnos con el sexo como medida de prevención contra este problema porque al final podríamos acabar generando más ansiedad si no tenemos relaciones o si abusamos de ello.

La falta de sexo en la pandemia tiene muchas consecuencias en tu salud física y emocional así que planea una noche de intimidad con tu pareja y si no tienes o no vives con esa persona, recuerda que siempre puedes obtener los beneficios de la actividad sexual con la masturbación.

