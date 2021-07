Llegar al clímax en la intimidad es algo que muchas mujeres no consiguen por diversos factores y durante la menopausia o climaterio , puede ser más complicado. ¿Cómo lograr un orgasmo después de la menopausia ? En los siguientes párrafos te contamos todo al respecto.

De acuerdo con Mayo Clinic, la menopausia es el momento que marca el final de los ciclos menstruales.

(Foto: Freepik)

Es un proceso biológico natural que se manifiesta con síntomas físicos como bochornos y síntomas emocionales como problemas para dormir, menos energía y cambios en el estado de ánimo. En el aspecto sexual, hay bajo deseo, falta de lubricación y desconfianza.

Orgasmo después de la menopausia

Los efectos de la menopausia pueden dificultar conseguir el orgasmo, especialmente lo que tiene que ver con lo psicológico, ya que hay más ansiedad, depresión, irritabilidad, inseguridad, miedo, desconfianza, cambios en la memoria, sentimientos de inferioridad e insomnio.

La psicóloga clínica y sexóloga, Elena de Iracheta Ruíz, de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional, señala que a nivel físico muchos de los síntomas de la menopausia como los bochornos, el aumento de peso y los cambios hormonales, hacen que la mujer no pueda disfrutar al máximo del sexo.





La sequedad vaginal o la falta de lubricación generan relaciones sexuales dolorosas, lo que favorece que se tengan cada vez menos encuentros.

Uno de los grandes problemas es que el orgasmo en la menopausia, si se consigue, es mucho menos intenso, principalmente por la pérdida de tono muscular del suelo pélvico, la deficiencia de estrógenos, los trastornos psicológicos o una combinación de varios factores.

¿Cómo tener orgasmos placenteros?

Los cambios son inevitables y una de las principales claves es aceptarlos, abrazarlos y de ser posible, acudir con el ginecólogo para ver si existen opciones que controlen las molestias o las disminuyan.

(Foto: Freepik)

Se puede disfrutar del sexo a cualquier edad y en la menopausia, será importante tomarse más tiempo para la excitación y la lubricación, pues los preliminares adquieren una mayor importancia. Es ideal priorizar las caricias, los besos y los masajes en pareja, así como prácticas eróticas como el sexo oral. También se pueden introducir juguetes sexuales y lubricantes.

Para evitar que los músculos de la cavidad vaginal pierdan tono debido a la edad, lo mejor es trabajar el suelo pélvico con ejercicio como los de Kegel, que consisten en apretar durante unos segundos y luego soltar los músculos con los que se retiene la orina.

Fortalecer esta zona durante la menopausia ayudará a que los orgasmos sean más intensos y duraderos.

(Foto: Pinterest)

Es importante tener en cuenta que, si se saben sobrellevar bien las dificultades, la menopausia puede ser el mejor momento para encontrar nuevas formas de disfrutar de la vida sexual e incluso redescubrirla a solas con la masturbación o en pareja.

"La vida de la mujer no tiene por qué ser peor, sino todo lo contrario, hay menos obligaciones familiares, ya no hay miedo a un embarazo no deseado, siempre hay que tratar de ver el lado positivo de las cosas. De esta manera, los cambios se aceptan mucho mejor", concluye Iracheta.

Y tú, ¿te atreves a alcanzar un orgasmo en la menopausia?

(Con información de ABC, Sanitas y Mayo Clinic)