¿Cómo llegar al orgasmo teniendo sexo sin penetración?

14/05/2020

14/05/2020 19:17 hrs.

La mayoría de las personas cree que la única manera de disfrutar del placer sexual con una persona es mediante las prácticas donde hay una penetración, pero ¿sabías que puedes llegar al orgasmo teniendo sexo sin penetración (petting)? Además de que puede ser muy divertido, también tiene algunos beneficios para tu relación.

Si no quieres o no puedes tener sexo con penetración, no te preocupes, existen otras opciones muy placenteras que tienes que probar ya.

Sexo sin penetración

Muchas parejas, sobre todo jóvenes, prefieren el sexo sin penetración porque ofrece la ventaja de evitar embarazos no deseados sin sacrificar el placer sexual. De acuerdo a Planned Parenthood, las relaciones donde el pene no entra en la vagina pueden ser más seguras porque los espermatozoides no entran en contacto con el óvulo.

Entre las prácticas sexuales sin penetración que puedes hacer para conseguir orgasmos intensos están:

1. Frotamiento

Ya sea con o sin ropa, esta práctica también conocida como "faje" es muy normal y placentera entre las parejas, principalmente en aquellas que no tienen mucha experiencia sexual. Puede haber caricias, besos apasionados y tocamientos en los genitales mutuos. Incluso se puede frotar la zona íntima en la pierna de la pareja para disfrutar de una excitación intensa.

2. Masturbación mutua

Masturbarte delante de tu pareja no tendría por qué ser vergonzoso, pues es una forma muy apasionada de conectar y de conocerse juntos en la intimidad. Así que tengan cerca unos lubricantes y empiecen a tocarse juntos.

3. Boca y lengua

Pedirle a tu pareja que te bese, lama y muerda ligeramente ciertas zonas de tu cuerpo puede ser una experiencia muy erótica para las dos, pues los labios son altamente sensibles a la estimulación y besar áreas erógenas como los pezones, el cuello y claro, el pene y la vagina, hará que los orgasmos no tarden en llegar.

También se puede usar la lengua para sustituir al pene como arma sexual y con ella estimular la entrada de la vagina, la vulva, el clítoris y el ano. Pueden incluso hacerse pequeñas penetraciones con las que es muy probable que ella alcance el orgasmo.

4. Masajes

¿Alguna vez le has dado un masaje erótico a tu pareja? Solo necesitan algunos aceites para hacer más fácil los movimientos y centrarse en masajear zonas como la espalda, los glúteos, las piernas, los pies, los pechos y los genitales.

5. Juguetes sexuales no penetrativos

Actualmente existen cientos de opciones en el mercado que te permiten disfrutar de juguetes sexuales sin que haya una penetración, por ejemplo, el succionador de clítoris, los masturbadores o la lencería comestible.

El sexo sin penetración puede ser tan placentero como lo desees, solo tienes que quitarte los prejuicios y las falsas creencias de que es necesario el coito para disfrutar. Los besos, las caricias y la masturbación pueden darte más y mejores orgasmos.

