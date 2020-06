Se deben respetar algunas reglas al ser principiante en el sexo rudo, de lo contrario, la pasión podría terminar en lesiones

Pedirle sexo rudo a tu pareja puede ser un poco raro o hasta vergonzoso, pero no debería, pues es completamente normal tener deseos de experimentar prácticas más intensas en la cama, no obstante, es necesario comenzar poco a poco para que la experiencia sea realmente placentera y nadie termine lesionado.

¿Cómo iniciarse en la práctica de sexo rudo? Si nunca te has atrevido a dar o recibir al menos una nalgada en la intimidad, debes tomar en cuenta algunas recomendaciones antes de sorprender a tu pareja con esta expresión de pasión.

Por ello, preparamos una guía para principiantes en sexo rudo con la que disfrutarás de nuevas e intensas sensaciones sin intimidar a tu pareja ni causarle alguna lesión. Toma nota.

Principiante en sexo rudo

Iniciar en el sexo rudo puede generarte varias dudas y hasta miedos, porque es común escuchar historias en las que la pasión termina en tragedia luego de hacer prácticas sexuales muy extremas. El problema es que la mayoría se lanza a hacerlo sin tomar en cuenta las precauciones necesarias y sobre todo, por atreverse con técnicas que no son aptas para principiantes. Así es como debes iniciarte en el sexo rudo:

1. Habla con tu pareja

Lo primero que debes hacer si estás pensando en disfrutar del sexo rudo es hablarlo con tu pareja y asegurarte de que él o ella también desea hacerlo, pues necesitan llegar a acuerdos sobre lo que cada uno está dispuesto a tolerar.

2. Sé honesto

No solo debes decirle que quieres tener sexo más rudo, dile exactamente qué es lo que esperas, por ejemplo, si te gustaría que te jalara un poco el cabello en algún momento de la relación sexual o si quieres que te dé una nalgada suave o intensa o hasta si quisieras probar que te estimule mientras estás atada. No te guardes tus deseos más íntimos, es momento de confesar lo que realmente quieres en el sexo.

3. Marquen límites

El sexo rudo puede requerir de algunas prácticas que, como su nombre lo dice, pueden ser rudas y si no se hacen con cuidado, causan lesiones dolorosas en lugar de placer. Por ello, es importantísimo que antes de la acción, hablen de los límites para cada quien, lo que está permitido y lo que no. Incluso es ideal establecer una palabra de emergencia para saber detenerse cuando algo ya no se sienta tan bien.

"Es completamente inaceptable querer "sorprender" a alguien con bofetadas, latigazos, vendas en los ojos o cualquier cosa así si no has hablado con la persona antes sobre hacerlo", señala un artículo en la BBC.

La recomendación también es escuchar atentamente, leer el lenguaje corporal de la otra persona y su tono, preguntándole cómo se siente en cada etapa de la relación sexual.

Si no te sientes segura de algo, no te calles y exprésalo de inmediato y lo mismo aplica en caso contrario, es decir, si quieres que sea más rudo todo el asunto, por ejemplo, si deseas que te de una nalgada más fuerte. La clave para disfrutar el sexo rudo es la comunicación y el respeto.

4. Empieza poco a poco

En tu primera vez teniendo sexo rudo debes ir por lo sencillo, como jalones de cabello leves, unas cuantas nalgadas, algunas mordidas o pedir que amarre tus manos de forma suave o te haga el amor mientras tienes los ojos vendados. Conforme vayas ganando práctica, podrás sentirte más segura de atreverte con cosas más rudas o salvajes, pero todo a su tiempo.

5. Prueben juguetes sexuales

Otra manera de iniciarse en el sexo rudo es hacer uso de juguetitos que los ayuden a experimentar sensaciones completamente nuevas, como las bolas chinas, los tapones anales o un látigo para dar golpecitos en algunas zonas erógenas. Pueden ir a una sex shop y descubrir opciones muy divertidas y placenteras.

Si el sexo rudo se hace de la forma correcta, puede ser extremadamente placentero y hacerte disfrutar de orgasmos intensos. Procuren hablar de lo que más les gustó y lo que les gustaría hacer diferente para mejorar la experiencia en el próximo encuentro sexual.

