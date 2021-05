La aparición del feminismo como movimiento colectivo , se inició en la ciudad de Nueva York en 1948, en donde se demandaba la igualdad de género , la no discriminación y se reclamaba el derecho al voto. En la actualidad el feminismo es un movimiento social que busca la equidad en las relaciones entre hombres y mujeres . Hay hombres que son feministas, pero, ¿cómo influye en el sexo que un hombre sea feminista ? A continuación te lo decimos.

El feminismo se basa en apoyar la igualdad de género. Los hombres pueden asociarse con el feminismo para distanciarse de los roles de géneros obsoletos, los patrones de masculinidad y muchas otras cosas, que van desde las sociopolíticas como las más personales, como la sexualidad.

¿Cómo influye en el sexo que un hombre sea feminista?

Los sociólogos Max Stick y Tina Fetner investigaron en qué se diferencia la vida sexual de los hombres feministas de los hombres que dicen no ser feministas.

Para ello realizaron un estudio analizando una submuestra de hombres que se autoidentifican como feministas, comenzando con una encuesta más amplia sobre sexo y sexualidad en Canadá, dicha encuesta hacía preguntas no solo sobre sexualidad, sino también sobre los comportamientos sexuales, la historia sexual y los valores políticos y sociales.

Del total de hombres canadienses heterosexuales encuestados, sólo alrededor del 22 por ciento de los hombres se identificaron como feministas. Un 60 por ciento dijo que no era feminista y alrededor del 18 por ciento aseguró no estar seguro de lo que pensaban al respecto. En general, el estudio encontró que los hombres feministas tenían con mayor frecuencia niveles de educación de medio a alto.

(Foto: Pinterest)

Hombres feministas tienen mejor sexo

Los resultados de la encuesta mostraron que en general los hombres feministas tienen más sexo que los hombres no feministas. En particular, los hombres feministas informaron haber tenido relaciones sexuales y haber tenido recibido mejor sexo oral con parejas femeninas más recientemente que los hombres no feministas.

Profundizando en la última relación sexual mantenida por los hombres de la muestra, surgieron algunas diferencias con respecto al acercamiento a la pareja y al dar placer a las mujeres. Los hombres que decían ser feministas, e incluso aquellos que no estaban seguros de su postura al respecto, informaron que les daban sexo oral a sus parejas femeninas en mayor proporción que los no feministas.

Los hombres feministas eran más propensos a darle sexo oral a su pareja, y también recibieron más que otros.

(Foto: Pixabay)

En la conclusión del estudio, los autores dicen que en el sexo, los hombres que son feministas y aquellos son afines al movimiento feminista, realizan conductas sexuales que tiene como objetivo complacer a las mujeres en mayor proporción que aquellos que rechazan el feminismo. En otras palabras, el pensamiento de igualdad también se traduce en prácticas sexuales orientadas a la igualdad en la consecución del placer sexual.

Recuerda que el ser feminista no solo es decirlo sino es actuar en el día a día y apoyar a las mujeres en la lucha por la igualdad de genero.

(Con información de: Men´s Health y GQ)