¿Cómo cambiará nuestra vida sexual después de la pandemia?

La vida sexual después de la pandemia no será igual, especialmente para aquellos que disfrutan del sexo casual

SUSANA CARRASCO 07/05/2020

07/05/2020 14:39 hrs.

Reanudar la vida sexual después de la pandemia no será fácil, especialmente para aquellos solteros que disfrutan del sexo casual o los encuentros de una sola noche, pues la principal vía de contagio del coronavirus (covid-19) son las gotas de saliva, las cuales están muy presentes en los besos apasionados durante las relaciones sexuales.

Tener sexo con alguien que acabamos de conocer ya no será algo tan satisfactorio, pues el miedo a contagiarse será latente. Este y otros cambios son los que muchos experimentarán en su vida sexual después de la pandemia.

Vida sexual después de la pandemia

Sin duda la pandemia por covid-19 nos obligó a hacer muchos cambios en nuestra vida, incluyendo los que tienen que ver con las relaciones sexuales.

Al respecto, la psicóloga y sexóloga Arola Poch, indica que se podrán observar diversos cambios en la forma en que vivimos nuestra intimidad, sobre todo aquellas personas que disfrutan del sexo casual.

"Creo que, al menos inicialmente, nos vamos a volver más prudentes. Si bien la necesidad de contacto está ahí, ahora mismo la situación es de mucha incertidumbre e incluso de cierto miedo a salir de casa. Ambos sentimientos, incertidumbre y miedo, son muy potentes y creo que pueden contrarrestar esa necesidad de piel que tenemos", señala la especialista.

Nunca se había vivido una situación como esta y aún es temprano para asegurar algo, pero Poch explica que las predicciones apuntan a que a pesar del miedo a tener encuentros casuales, hay muchos factores que pueden influir para salir en busca de estos placeres.

En primer lugar, la experta señala la edad, pues en su opinión, los más jóvenes serán los que se lancen primero, luego la personalidad, ya que hay algunas personas con más tendencia al miedo o la preocupación y finalmente, las situaciones vividas durante la pandemia, porque no es lo mismo haber tenido casos de covid-19 en la familia o incluso haberlo vivido en carne propia, que no haber estado cerca de ningún paciente.

Con las medidas de distanciamiento durante la cuarentena, la única solución para muchos fue empezar a buscar "ligues" en aplicaciones de citas, pero los usuarios señalan que no lo experimentan de la misma forma que antes.

"Ahora tienes la certeza de que no vas a tener una cita el mismo día en que empiezas a hablar con alguien, ni el día siguiente, ni siquiera esa misma semana", dice un usuario de Tinder a SModa de El País.

Otro de los posibles cambios en la vida sexual después de la pandemia que predicen los expertos es que quienes no habían tenido tiempo para tener una pareja, ya sea por el trabajo, la familia o las fiestas con amigos, muy probablemente buscarán entablar una relación en cuanto termine el confinamiento.

"La necesidad de encontrar otra persona ahora va a ser muy intensa para muchísima gente", señala la antropóloga Helen Fisher.

La predicción más fuerte es que debido a la urgencia por volver a establecer contacto físico, no debería sorprendernos que después de todo este tiempo, haya un deseo muy fuerte entre los solteros o quienes no viven con una pareja por volver a la vida de siempre y muchos no serán muy cuidadosos con la posibilidad de ser fuente de contagio o contagiarse.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan no olvidar que las relaciones sexuales son un riesgo de covid-19 sobre todo porque es inevitable no compartir gotas de saliva durante la intimidad y porque un pequeño estudio realizado por investigadores chinos encontró restos del virus en el semen de algunos hombres infectados, aunque aún no se sabe si es posible que se transmita durante el sexo.

Será necesario que, hasta que no haya una vacuna, nos pensemos dos veces antes de besar, abrazar o tener sexo casual con un extraño, también se deben descartar las practicas que involucren a más de dos personas, como los tríos sexuales. Mientras tanto, siempre podemos recurrir al autoplacer que nos brinda la masturbación o el sexting.

