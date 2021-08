Uno de los momentos más penosos que puede sufrir una pareja es cuando no pueden tener relaciones sexuales debido a una disfunción eréctil , la ayuda emocional es fundamental, por lo que te diremos cómo ayudar a tu pareja si no puede tener una erección .

La sexualidad en el hombre es un aspecto fundamental de la vida y los problemas de la sexualidad pueden afectar seriamente a las relaciones de pareja. De acuerdo con el Instituto Andrológico, la disfunción eréctil, popularmente llamada impotencia, es un problema común, que afecta a aproximadamente el 20 por ciento de los hombres.

¿Cómo ayudar a tu pareja si no puede tener una erección?

Si tu pareja ha intentado varias veces tener relaciones sexuales contigo y no ha podido, esto puede provocar una fisura, y por ello, lo mejor es buscar la forma de apoyarlo, ya que esto no es nada fácil para él. A continuación te mostramos algunos consejos de cómo ayudar a tu pareja si no puede tener una erección:

Mantén la cabeza fría

Si tu pareja no logra una erección o la pierde en medio del acto sexual, es probable que esto pueda ser causa de preocupación. Incluso puede llegar a preocuparse por ser un fracaso, que esto no le pasa a nadie más, que nunca va a mejorar la situación o verlo como una condena. Cuando una persona en una pareja está perdiendo el control, es realmente útil que la otra logre mantenerse estable.

No eches culpas, piensa que la penetración no es único sexo que existe, puedes cambiar la actividad para que la falta de erección no sea un problema. Abrázale y asegúrale que todo está bien. Si necesita algo de espacio, déjalo, pero no permitas que evite el tema.

Abre las líneas de comunicación

Tratar la impotencia es estresante para cualquier hombre, incluso cuando está lejos de la cama. Debido a que la cultura popular a menudo representa las erecciones como un símbolo de masculinidad, no es de sorprender que la disfunción eréctil puede hacer que el hombre se sienta avergonzado, aislado, con ansiedad y depresión.

Si notas que tu pareja duda en abrazarte, besarte o mostrar afecto, probablemente está preocupado acerca de lo que sucedería si las cosas pasan al plano físico y no es capaz de satisfacerte. Ningún hombre desea sentir que está desilusionando a la mujer que ama.

Para demostrar tu apoyo, planifica un momento para hablar en el que ambos estén relajados. Es recomendable tener esta conversación lejos de la cama. Intenta tenerla después de haber disfrutado de una comida o de haber visto una película juntos.

Convence a tu pareja de buscar ayuda profesional

Las dificultades para tener una erección pueden acabar con tu vida sexual, autoestima e incluso puede influir en el destino de las parejas. Por eso es fundamental buscar ayuda profesional.

Hablar con tu pareja sobre cuál es el mejor tratamiento para ustedes es fundamental, con la ayuda de un profesional pueden descubrir cuál es la raíz del problema de disfunción eréctil y así poderlo solucionar.

