El 31 por ciento de los hombres sufre de eyaculación precoz

La eyaculación precoz ocurre cuando un hombre eyacula antes de lo deseado, ya sea por él o por su pareja, al tener relaciones sexuales. La eyaculación precoz es un problema sexual recurrente, de acuerdo a Mayo Clinic, pero, ¿cómo ayudar a que tu pareja dure más en el sexo? A continuación te lo decimos.

La eyaculación precoz afecta a 31 por ciento de los hombres de 18 a 59 años de acuerdo a un estudio del National Health and Social Life Survey.

Aunque es la disfunción sexual masculina más común, un gran porcentaje no acude al médico por vergüenza o por la falsa creencia de que no existe tratamiento adecuado, revela un estudio de la National Health and Social Life Survey.

¿Como ayudar a que tu pareja dure más en el sexo?

La terapeuta sexual Laurie Watson, señala que la eyaculación precoz en los hombres empeora con la ansiedad. Un encuentro sexual satisfactorio puede durar de tres a siete minutos, según señala el especialista.

Laurie Watson tiene un método que recomienda a las parejas que atiende y que padecen de eyaculación precoz, el cual debe ser desarrollado a lo largo de seis meses, los pasos son los siguientes:

Primer mes

El primer mes el hombre debe romper las reglas y eyacular rápidamente, ya que luego de largos periodos de estar reprimiendo, la liberación de tensión le quitará también la ansiedad, por lo que una vez que el hombre terminó, debe asegurarse que su pareja alcance el clímax con otros métodos.

Segundo mes

La pareja tendrá 20 minutos de juegos previos antes de la estimulación genital. Al hablar de juegos previos nos referimos a brazos desnudos, toqueteos y besos.

Tercer mes

La terapeuta señala que del uno al 10 el hombre alcanza una excitación del 5 y luego detener la estimulación hacía él, quizás pueden cambiar a estimular a la mujer. El hombre no debe temer a perder la erección por completo, bastará con empezar de nuevo por lo que se debe lograr que el hombre llegue al clímax en una segunda ronda de estimulación.

Cuarto mes

Aún no deben agregar estimulación intervaginal, sino que deben aumentar la estimulación a través de sexo oral, o con el método que mejor les funcione.

Quinto mes

Ahora es el momento de ir dentro de la mujer, pero en este punto el hombre debe quedarse quieto mientras ella se mueve, luego deben interrumpir el acto para reducir la excitación y reanudar hasta que ambos alcancen el clímax de la manera que prefieran.

Sexto mes

Este es el momento del empuje vaginal, pero si aún no están listos pueden permanecer en el quinto mes por dos meses seguidos, por lo que la terapeuta recomienda una posición en la que ella esté arriba, esto limita el empuje del hombre.

La eyaculación precoz es un problema común entre los hombres y sí se puede curar, existen múltiples tratamientos, si la padeces no tengas vergüenza de acudir con un especialista para que te de el mejor tratamiento.

