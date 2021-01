¿Cómo aprender a recibir sexo oral para disfrutar al máximo?

Aprender a recibir sexo oral es tan importante como conocer las mejores técnicas para darlo, así que toma nota de estos consejos

04/01/2021 19:11 hrs.

No todas las personas con una vida sexual activa saben cómo recibir sexo oral, lo que les impide disfrutar al máximo de esta práctica erótica. Si no quieres que te suceda, toma nota de la siguiente información para sacar el mejor provecho del placer oral.

Según Planned Parenthood, el sexo oral consiste en usar la boca para estimular los genitales de otra persona. Es una de las formas de tener intimidad más placenteras, pero también está rodeada de mitos que impiden dejarse llevar.

Muchos hablan de las técnicas y posiciones que garantizan volverse un maestro en el arte de la estimulación con la boca y la lengua, pero pocos hablan de lo que se debe hacer para aprender a recibir sexo oral y disfrutar al máximo.

¿Cómo aprender a recibir sexo oral?

Algunas mujeres se sienten avergonzadas de recibir sexo oral, pues se preocupan demasiado por lo que su pareja pueda pensar acerca de sus genitales. Pero en lugar de gastar energía en esos pensamientos, lo mejor es aprovechar el momento y poner en práctica algunos consejos para aprender a recibir sexo oral:

1. Cerrar los ojos

No tienes que quedarte simplemente mirando el techo mientras recibes la estimulación oral, es mejor que cierres los ojos y hasta tengas algunas fantasías. También funciona simplemente recibir sexo oral con las luces apagadas para eliminar todas las distracciones. Notarás que las sensaciones se vuelven más intensas y que es más fácil concentrarse en llegar al orgasmo.

2. Olvidarse del sabor, olor y la depilación perfecta



Toda vagina tiene un aroma y un sabor, lo que es completamente normal, así que no te estreses pensando que a tu pareja le dará asco, al contrario, si no le encantara estar tan cerca de tu zona íntima, simplemente no se atrevería a hacerte sexo oral.

No le des mucha importancia a esos aspectos ni a tener la depilación perfecta, de hecho, el vello púbico libera feromonas que intensifican el deseo sexual, así que es un plus para mantener la excitación de ambos. Si te sientes incómoda, puedes agregar lubricantes de sabores para hacer el momento más divertido.

3. Almohada debajo de la cadera

Existen muchos trucos que favorecen un sexo oral más satisfactorio y uno de los que mejor funciona es poner una almohada debajo de la cadera. Hacerlo facilita la estimulación en distintos ángulos de la vulva y la vagina, lo que te hará disfrutar de nuevas sensaciones que te lleven al orgasmo más rápido.

4. Cambiar la posición

Para recibir sexo oral no tienes que estar siempre en la misma posición, puedes proponer nuevas formas de disfrutarlo, por ejemplo, pídele a tu pareja que se acueste boca arriba mientras tú te colocas a horcajadas sobre él colocando tus genitales frente a su boca.

Este simple cambio te dará el control sobre el lugar y los movimientos de la estimulación oral, lo que facilitará llegar al orgasmo. Además, para tu pareja también será muy excitante tenerte en esta posición erótica.

5. Expresarse

Otro de los puntos fundamentales para aprender a recibir sexo oral es no dejarle toda la responsabilidad a la pareja y ayudarle a encontrar la mejor forma de estimularte. Para ello, olvídate de reprimir lo que sientes, expresa tus sensaciones, puedes hacerlo con palabras, gemidos o tomando el rostro de tu pareja para guiarlo a las zonas que te fascina que toque con su lengua y boca.

Ya lo sabes, aprender a recibir sexo oral es tan importante como aprender a darlo, así que deja que tu pareja te consienta con la estimulación y disfruta del momento sin preocupaciones, te lo mereces.

