Notar que se queda el condón dentro de la vagina durante las relaciones es más común de lo que se cree y hay formas sencillas de solucionarlo

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 18/08/2020

18/08/2020 14:32 hrs.

Estás en un encuentro apasionado, toda marcha a la perfección, pero de pronto, te das cuenta de que el condón ya no está en el pene de tu pareja y por más que lo buscan, no lo encuentran, ¡se quedó dentro de la vagina! Esta es una situación más común de lo que se piensa durante las relaciones sexuales y los expertos te dicen cómo actuar si se queda el condón dentro de la vagina en el sexo.

Planned Parenthood explica que el condón, una funda delgada y elástica que se coloca sobre el pene durante la actividad sexual, es una de las formas más efectivas de protegerse contra embarazos no deseados y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), no obstante, un mal uso puede causar algunos accidentes, como cuando se queda dentro de la vagina.

Esta situación puede ser incómoda para la pareja, ya que puede haber molestias físicas en la mujer y una gran preocupación por el riesgo de embarazo o de contagio de ETS. Pero es un problema común y por ello, es fundamental que sepas cómo actuar de la mejor manera.

¿Qué hago si se quedó el condón dentro de la vagina?

Existen muchas razones por las que se queda el condón dentro de la vagina durante el sexo, aunque en la mayoría de los casos, ocurre porque el pene reduce su erección, sufriendo una pérdida de volumen y firmeza mientras continua dentro del cuerpo de la mujer, lo que facilita el desprendimiento del preservativo. Debido a ello, un artículo en 20 minutos señala que es importante que el hombre tenga mucho cuidado al momento de retirar el pene de la vagina y que "salga" cuando todavía tiene erección para poder quitar el condón sin riesgos, sujetando el preservativo desde la base del pene.

Otras causas por las que se queda el condón dentro de la vagina es el uso de una talla incorrecta de preservativos, generalmente uno que queda demasiado grande para el pene, también si durante el acto sexual se rompe el condón, si no se colocó bien antes de la penetración (no se bajó hasta la base del pene) o si la erección disminuyó durante el sexo.

¡No te angusties! El condón dentro de la vagina no puede ir más allá de la abertura del cuello uterino y no hay antecedentes de que pueda causar un problema de salud grave, no obstante, no debe dejarse demasiado tiempo dentro porque el semen podría regarse y aumentar el riesgo de embarazo, además de que se pueden desarrollar infecciones vaginales. Mantén la calma y sigue los siguientes pasos:

1. Lávate bien las manos con jabón y agua.

2. Puedes sentarte en una posición similar a cuando vas a orinar o puedes acostarte sobre la cama con las piernas separadas, toma un espejo pequeño y con cuidado, introduce tus dedos para buscar el condón. Trata de engancharlo con un dedo y jalalo con mucho cuidado para evitar que se derrame el semen o que el preservativo se rompa y queden pedazos pequeños dentro.

3. Una vez que lo tengas y que te asegures de que salió por completo, vuelve a lavar tus manos y enjuaga tu zona íntima con los productos que lo haces normalmente.

Lo que nunca debes hacer

Cuando el procedimiento anterior no da resultado, algunas mujeres se desesperan y optan por seguir algunas medidas peligrosas para intentar sacar el condón dentro de la vagina, pero podrían hacerse más daño en lugar de solucionar el problema. En ese sentido, el portal Mejor con Salud recomienda no introducir objetos extraños para extraer el condón, tales como pinzas o ganchos, porque se pueden causar lesiones internas que empeoren la situación y causen infecciones.

Tampoco debes esperar a que el condón salga por sí solo, ya que la vagina no tiene la capacidad para expulsarlo y si se queda dentro demasiado tiempo, corres el riesgo de desarrollar infecciones por el contacto prolongado del látex con los tejidos vaginales. Lo ideal es que intentes sacarlo con los dedos lo más pronto posible.

¿Entonces qué hago si no puedo sacar el condón dentro de la vagina? Si no es posible obtener el condón con ayuda de los dedos, lo mejor es acudir con el ginecólogo para que sea el experto quien lo extraiga con ayuda de herramientas especializadas que no te causen ningún daño. También es fundamental tomar un anticonceptivo de emergencia, como la pastilla del día siguiente, ya que si el condón se queda dentro, pueden ocurrir derrames de semen, lo que aumenta el riesgo de embarazo y ETS.

