FERNANDO GUEVARA 23/11/2020

23/11/2020 18:08 hrs.

El orgasmo es muy importante durante las relaciones sexuales, pero no todas las mujeres llegan a conseguirlo, por lo que hoy te hablaremos de cat la técnica que aumenta las probabilidades del orgasmo femenino.

Una encuesta realizada por la empresa La Maleta Roja a entre más de 2 mil 800 españoles (mil 500 hombres y mil 300 mujeres), arrojó que el 79% de los hombres creen llevar al orgasmo a su pareja, pero al preguntarles a ellas, solamente el 30 por ciento aseguró haberlo alcanzado.

Dicha encuesta también señaló que el 97 por ciento de las personas encuestadas, considera que una buena salud sexual mejoraría su calidad de vida, pero, hombres y mujeres no tienen la misma idea de lo que es buena salud sexual.

Cat la técnica que aumenta las probabilidades del orgasmo femenino

Las mujeres suelen tener mayor dificultad para alcanzar el orgasmo durante la penetración, aunque las posiciones sexuales son muy importantes, a veces se necesita una mejor postura para ayudar a tu pareja a llegar al clímax.

La técnica llamada CAT (Técnica de Alineación Coital) puede aumentar en un 56 por ciento las posibilidades que la mujer llegue al orgasmo en esa posición, según un estudio publicado en el Journal of Sex and Marital Therapy.

¿Cómo se hace la posición de CAT?

Es muy sencillo llevar a la práctica esta posición. Ya que se trata básicamente de un simple ajuste de los cuerpos para que el clítoris sea estimulado de forma más eficiente.

La mujer debe estar acostada boca arriba y el hombre se debe acostar sobre ella. Parecería que es la típica posición del misionero, pero no, ya que cuando el hombre penetra a la mujer empuja suavemente hacia arriba hasta que los huesos pélvicos de ambos se encuentran. A continuación, el hombre mueve sus caderas lentamente de forma rítmica. Así, el pubis del hombre estimula el clítoris. Unos ligeros movimientos circulares aumentan la estimulación.

(Foto: El confidencial)

De esta forma, los cuerpos quedarán más unidos y el pene queda apuntando un poco más hacia abajo. Esta posición además de penetrar a la mujer, ayuda a aumentar la fricción de la pelvis del hombre con el clítoris de su pareja, manteniendo un buen ritmo.

La simple alteración del ángulo y el ligero cambio de movimientos hacen que la base del pene y el hueso del pubis del hombre presionen el clítoris de forma más directa, aumentando los estímulos y, por ende, el placer de su pareja, permitiendo que ella alcance un orgasmo más intenso y con mayor facilidad.

Beneficios del orgasmo femenino

-Hace que la sangre fluya de mejor forma

-Mejora el estado de ánimo

-Ayuda a dormir

-Mantiene el cerebro sano

-Es un analgésico natural

-Alivia el estrés

Así es que ahora que ya conoces Cat la técnica que aumenta las probabilidades del orgasmo femenino, no hay pretexto para que no la disfrutes con tu pareja. Recuerda que el orgasmo es muy importante y no solo es exclusivo del hombre.

