Casos en los que usar bolas chinas no es recomendable para la salud

Las bolas chinas son juguetes sexuales muy populares pero usarlas en ciertas situaciones podría ser contraproducente para la salud de la mujer

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 24/07/2020

24/07/2020 15:22 hrs.

Seguro que alguna vez has escuchado que el uso de bolas chinas puede tener muchos beneficios para la vida sexual de la mujer, porque mejora la lubricación y favorece los orgasmos intensos, pero ¿son recomendables para todas? Aunque son muy populares, lo cierto es que se deben tomar en cuenta algunas precauciones porque en determinados casos, su uso podría ser contraproducente.

La autoprescripción de las bolas chinas no siempre es la mejor solución a los problemas sexuales femeninos, por lo que antes de comprarlas, es importante que tomes en cuenta algunas recomendaciones.

Así que, si estás pensando en incluir estos juguetes sexuales a tu vida, toma nota y conoce los casos en que usar bolas chinas es peligroso para la salud.

Bolas chinas, ¿cuándo son peligrosas?

Las bolas chinas son reconocidas no solo por mejorar el placer sexual en la intimidad, sino por ayudar a fortalecer los músculos del suelo pélvico, ya que son dos o más bolas unidas por un cordón, en distintos tamaños, que se introducen en la vagina y al moverse, vibran, provocando que los músculos de la zona trabajen de forma involuntaria para impedir que se caigan.

Esto ha hecho que se usen para tonificar la zona pélvica y tener control de los músculos vaginales, previniendo la incontinencia urinaria e incrementando el placer durante las relaciones sexuales. No obstante, decir que son efectivas en todos los casos no es del todo cierto, pues hay situaciones en las que su uso es contraproducente.

De acuerdo a Sara Cañamero de León, quien dirige en Madrid el Centro de Atención Integral a la Mujer y Primera Infancia MaterNatal, hay una larga lista de momentos y situaciones en que es mejor evitar el uso de bolas chinas como:

-Embarazo

Antes de usarse en esta etapa, un médico debe determinar que es necesario su uso y se deben seguir al pie de la letra las medidas higiénicas.

-Tener prolapsos

Si ya has sido diagnosticada con un prolapso uterino, que ocurre cuando los músculos y los ligamentos del suelo pélvico se estiran y se debilitan tanto que no sostienen al útero y éste se desliza hacia la vagina y sobresale, las bolas chinas no son la mejor recomendación.

-Posparto

Hasta después de la cuarentena, es decir, seis semanas después del parto vaginal o hasta que dejes de sangrar por completo, no debes introducir en la vagina ningún objeto, incluyendo tampones, copa menstrual y por supuesto, bolas chinas. Si posteriormente quieres usarlas para fortalecer el suelo pélvico, asegúrate de tener la aprobación del médico antes.

Otros casos en que no son recomendables

La especialista señala a Mejor con Salud, que la mujer debe evitar el uso de bolas chinas en las situaciones descritas anteriormente y también durante la menstruación o cuando hay otras complicaciones íntimas como una infección vaginal o vaginismo, que es un espasmo de los músculos que rodean la entrada de la vagina y dificulta la penetración.

De igual manera, si ya has intentado usarlas, pero te causan molestias, dolor o no eres capaz de llevarlas puestas mucho tiempo porque se caen continuamente, lo mejor es que no insistas y acudas con el ginecólogo para averiguar cuál es el problema.

Las bolas chinas pueden ser un buen aliado de la salud del suelo pélvico, pero no son una panacea ni tienen efectos positivos en todos los casos, así que siempre consulta al experto antes de usarlas y sigue al pie de la letra sus recomendaciones.

