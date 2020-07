¿Beber alcohol modifica el efecto de los anticonceptivos?

MELISSA SIERRA

El uso de anticonceptivos, específicamente de anticonceptivos orales, requiere de un régimen estricto para la toma de cada pastilla, esto para garantizar sus efectos, sin embargo ¿la ingesta de alcohol puede modificar la efectividad de los anticonceptivos?

En las mujeres que toman este tipo de anticonceptivos surge constantemente el cuestionamiento de si beber alcohol puede cambiar el efecto de los anticonceptivos orales, y con ello aumentar el riesgo de un embarazo no deseado si se tienen relaciones sexuales.

De acuerdo con especialistas, el alcohol no tiene la capacidad de modificar los efectos de los anticonceptivos orales, pero puede influir en ciertas acciones que cambien la forma de actuar de estos métodos anticonceptivos, te decimos cuáles son.

¿Cómo modifica el alcohol el efecto de los anticonceptivos?

Si bien el alcohol no actúa directamente con el efecto de las pastillas anticonceptivas, de acuerdo con especialistas de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, el alcohol puede afectar el proceso que se debe cumplir para que los anticonceptivos sean efectivos.

El alto consumo de alcohol puede provocar que las mujeres vomiten a causa de una intoxicación alcohólica, lo que puede provocar que eliminen de su organismo la pastilla anticonceptiva sin saberlo, y con ello interrumpir el régimen de administración de este tipo de fármacos.

Así mismo, el consumo de alcohol puede provocar alteraciones en la función del hígado que reduzcan la absorción del anticonceptivo y con ello pierda eficacia. Además, cuando una persona se encuentra alcoholizada, es probable que olvide los horarios para la toma de la pastilla anticonceptiva, lo que también alteraría su efectividad.

¿Es dañino consumir alcohol mientras se toman anticonceptivos?

A pesar de que no se ha encontrado un efecto directo entre el consumo de alcohol y una reducción en los efectos de los anticonceptivos, un estudio publicado en la revista Alcoholism encontró que los anticonceptivos pueden propiciar un mayor efecto del alcohol en las mujeres.

De acuerdo con la investigación, las mujeres que toman pastillas anticonceptivas y consumen alcohol tienen una menor capacidad de reducir la sustancia nociva de su organismo que las mujeres que no consumen anticonceptivos.

A partir de ello se sugiere que las mujeres que toman anticonceptivos orales tomen precauciones al tomar bebidas alcohólicas, pues además de que pueden tener un efecto más agresivo de la sustancia nociva, también aumenta su riesgo de desarrollar una afección cardiovascular.

¿Cómo funcionan las pastillas anticonceptivas?

La pastilla anticonceptiva evita que se produzca la ovulación al impedir la liberación del óvulo durante el ciclo menstrual. Cuando una mujer no ovula, no puede quedar embarazada porque no hay ningún óvulo que pueda ser fecundado.

Además de impedir la ovulación, la píldora provoca un engrosamiento de la mucosidad que rodea el cuello del útero que dificulta la llegada del esperma hasta al útero e impide que el espermatozoide alcance algún óvulo que pudiera haberse liberado.