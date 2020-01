Alertan por tendencia de masturbación peligrosa

Médicos indican que esta nueva tendencia de masturbación podría causar lesiones en el miembro masculino e infecciones

SUSANA CARRASCO 28/01/2020

28/01/2020 12:17 hrs.

Masturbarse o el autoplacer es una práctica sexual que tiene muchos beneficios para la salud, sin embargo, recientemente se ha puesto de moda entre hombres de Estados Unidos una tendencia de masturbación peligrosa: masturbarse con cáscaras de plátano.

Quienes lo practican, aseguran que la cáscara de esta fruta es ideal para el autoplacer, pues la baba natural que contiene funciona como un lubricante y asemeja la experiencia del sexo oral.

Aunque parece algo divertido y placentero, los médicos alertan que es una práctica peligrosa con más beneficios que riesgos.

Tendencia de masturbación peligrosa

“Lo he estado haciendo durante años y es genial. Es lo más parecido al sexo oral, créeme”, escribe un usuario en internet acerca de tendencia de masturbación con una cáscara de plátano.

Algunos caballeros incluso llevan esta tendencia al límite, calentando previamente la cáscara de plátano en el microondas, pues aseguran que así hay una sensación aún más realista de sexo oral.

Pero, ¿qué tan seguro es realizar esta práctica sexual de moda?

Masturbarse, de acuerdo a Planned Parenthood, es tocarse para obtener placer y es absolutamente normal, ya seas sexualmente activo con otras personas o no. Incluso, tiene beneficios a la salud, como reducir el estrés o controlar la eyaculación precoz.

No obstante, seguir tendencias de masturbación peligrosas no es recomendable.

Especialistas advierten que esta práctica tiene muchos riesgos, incluyendo lesiones en el miembro masculino, como llagas y erupciones dolorosas. A largo plazo, estas heridas pueden ser la puerta de entrada de numerosas infecciones íntimas.

Al respecto, la Dra. Dian Gill, ginecobstetra en el Gresham Womens Healthcare, aseguró al diario The Sun, que además de llagas e infecciones, los hombres que se masturban con una cáscara de plátano podrían sufrir los efectos de una alergia.

En ese sentido, la experta indica que se debe tener especial cuidado si ya hay antecedentes de reacciones alérgicas al látex de los condones.

También se debe tener cuidado con las alergias a alimentos, pues el plátano se encuentra entre las 5 frutas que causan más alergias, así que si eres alérgico a esta fruta podrían tener efectos como picor, irritación y hasta fiebre.

“Una persona con alergia al plátano tiene más probabilidades de serlo a sustancias como el látex u otras frutas y verduras. Así que si eres alérgico a los condones de látex, también puedes serlo a la piel de plátano”, alerta la Dra. Gill.

Masturbarse con alimentos

Es común que como parte del juego sexual se agreguen ciertos alimentos y vegetales o frutas durante el acto sexual. Por ejemplo, poner un poco de crema, yogurt, helado o miel en los genitales de la pareja antes de hacer sexo oral es una tendencia común.

Pero aunque pueden ser muy satisfactorias y divertidas, nos ponen en mayor riesgo de infecciones.

La Dra. Alyssa Dweck, ginecóloga y autora del libro The Complete A to Z for your V, explica que masturbarse con alimentos o usarlos para un mayor goce en la intimidad, es una situación de riesgo, pues altera el pH natural de los genitales.

Estas prácticas aumentan el riesgo de dermatitis de contacto, irritación y ardor tanto en el pene como en la vagina. También se pueden adquirir hongos con mayor facilidad.

Entonces, ¿debemos dejar de usar alimentos en el juego previo? No necesariamente. Lo ideal es usarlos con muchas precauciones, evitando siempre aquellos que puedan causar reacciones alérgicas.

Mejor opta por usar lubricantes de sabores, condones de sabores o un poco de alimentos pero en otras zonas erógenas que no sean los genitales. Puedes poner un poco de crema batida o frutas en zonas como los pechos, las piernas o el abdomen de tu pareja e irlas comiendo de forma muy sensual.

Para los genitales juega con los productos que han sido probados para ser seguros en esa zona, como los juguetes sexuales, los condones y lubricantes.

Actualmente existen muchas opciones divertidas en el mercado que puedes comprar incluso por Internet si te apena ir a una sex shop, así que olvídate de las tendencias de masturbación peligrosas y explora todas las opciones seguras y placenteras que hay para ti.

