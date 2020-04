Advierten riesgos por sexo oral y anal durante pandemia de covid-19

Esto es lo que dicen los expertos sobre una práctica de por sí riesgosa para la salud

31/03/2020

La pregunta: "¿Se puede tener sexo durante la pandemia de coronavirus?" es cada vez más buscada en internet debido al confinamiento / aislamiento / resguardo de prevención en el que se encuentran las personas.

Quitar este acto placentero no es una opción puesto que la gente rompe las reglas (ejem... quedarse en casa durante pandemias y no salir... ejem...). En palabras del profesor de derecho en la Universidad de Stanford, Lawrence Friedman, "la certeza (probabilidad de ser atrapado) puede disuadir (convencer con argumentos o por la fuerza de los hechos) a una persona para que cambie su manera de actuar, pensar o sentir) más que la severidad del castigo estipulado". Y en el caso del sexo, al ser algo privado, dentro de la intimidad y privacidad de un hogar, cuarto u hotel, parecería algo "no dañino" para otras personas.

"Dados los modos comunes de transmisión de virus respiratorios, participar en ciertos tipos de actividades sexuales puede correr el riesgo de propagar el virus. Sin embargo, esperar que las personas se abstengan de tener relaciones sexuales durante los períodos de aislamiento no es realista", dice por su parte el investigador sexual de neurociencia del comportamiento de la Universidad de Concordia, Gonzalo R. Quintana.









Sexo durante la pandemia: ¿Es seguro?





La experta de la Asociación Británica para la Salud Sexual y el VIH, Claudia Estcourt, señaló lo siguiente a The Telegraph:





"Es seguro para las personas en un hogar que se ha autoaislado durante más de 14 días tener relaciones sexuales. Pero recuerde que cada vez que alguien sale de su hogar, esa persona tiene el potencial de adquirir el virus. Tendrán que reiniciar el reloj de 14 días si uno de ustedes está en contacto con alguien con coronavirus o desarrolla síntomas"





¿Y en el caso del sexo anal y oral?





Si bien el coronavirus covid-19 no es una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) y actualmente no existe algún estudio sobre qué actos sexuales pueden y no pueden transmitir el virus, los especialistas recomiendan tener cuidado, ya que una persona puede ser asintomática y transmitirlo a otras.

Esto es lo que dicen los expertos sobre el tema...

"Aunque no hay evidencia de que el COVID-19 pueda estar presente en las secreciones vaginales o en el semen, sí hay pruebas de transmisión oral-fecal, por lo que se debe evitar esta práctica", indicó el doctor especialista en próstata y medicina sexual, François Peinado.

El sexo no sería lo malo... lo perjudicial sería otra cuestión: no se pueden tener relaciones sexuales tan lejos el uno del otro.

"La relación sexual en sí misma no es lo que está propagando el virus. Es el hecho de que sus cuerpos están tan juntos", detalla el doctor Felice Gersh.

Saludar de beso no es recomendado y darlos tampoco y si bien el sexo anal no incluye un intercambio de saliva, la acción en sí, aún fuera del coronavirus covid-19, es considerada peligrosa.





El National Health Service (NHS) de Reino Unido informa que el sexo anal penetrante tiene un mayor riesgo de propagar ETS que muchos otros tipos de actividad sexual, ya que el revestimiento del ano es delgado y puede dañarse fácilmente, lo que lo hace más vulnerable a la infección.

Algunas de las ETS que puedes contraer por este acto son las siguientes:

+ Clamidia

+ Herpes genital

+ Verrugas genitales

+ Gonorrea

+ Hepatitis B

+ VIH

+ Sífilis

Ahora bien, si retomamos lo que dijo el doctor Peinado en párrafos anteriores, encontramos que él menciona que "sí hay pruebas de transmisión oral-fecal, por lo que se debe evitar esta práctica", por lo que el llamado "beso negro" tampoco debería realizarse.

Recuerda que la vida sexual que se tenga en pareja es decisión personal, pero que tiene que existir un consentimiento entre ambas partes si es que deciden ignorar a "Susana Distancia" para enfrascarse en el acto amoroso.