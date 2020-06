¿A qué sabe el semen cuando es saludable?

Hacer sexo oral por primera vez puede generar la duda de a qué sabe el semen y aquí tenemos la respuesta

16/06/2020

15:04 hrs.

¿A qué sabe el semen? Muchas mujeres disfrutan de hacerle sexo oral a su pareja para excitarlos al máximo y llevarlos al orgasmo mediante la estimulación de sus genitales con la boca y la lengua, pero cuando él eyacula, una duda que surge es si el sabor que tienen sus fluidos es normal, pues pocas veces se habla sobre cómo debería saber el semen cuando es saludable.

No eres la única que se pregunta a qué sabe el semen, ya que mientras algunas mujeres disfrutan de que su pareja eyacule en su boca, para otras es muy desagradable debido a que no soportan el sabor de los fluidos de su pareja, pero ¿por qué?

¿Acaso en algunos hombres el semen tiene mejor sabor que en otros?, ¿cómo reconocer cuando tiene el sabor ideal o más saludable? Esto es lo que la medicina a encontrado al respecto.

¿A qué sabe el semen?

Esta pregunta puede provocar risas nerviosas y sonrojos, pero lo cierto es que causa una gran curiosidad, sobre todo si apenas empiezas a disfrutar de las prácticas orales con tu pareja. Para algunas mujeres la sola idea de pensar en comer semen puede ser muy desagradable, pero si deseas probarlo por primera vez, es ideal que sepas qué esperar para que no te tome por sorpresa.

Lo primero que debes saber es que el semen es un fluido que se produce principalmente en los testículos del hombre y que se expulsa al eyacular, siendo el transporte de millones de espermatozoides. La mayor parte del líquido en el semen se compone de secreciones de los órganos reproductivos masculinos, como ácido cítrico, aminoácidos libres, fructosa, enzimas, prostaglandina, potasio y zinc.

De acuerdo a News Medical, comer semen en el sexo oral podría tener algunos beneficios para la salud de la mujer, pues estudios han encontrado que contiene sustancias que levantan el ánimo. Investigadores de la Universidad de Saskatchewan también indican que una proteína en el semen actúa en el cerebro femenino provocando la ovulación y que incluso, ayuda a rejuvenecer el cabello dañado y a prevenir la preeclampsia en el embarazo.

Sabor del semen

Si te atreves a probar el semen por primera vez, existen algunas señales que indican que es saludable y que puedes ingerirlo sin problemas, entre ellos el olor y el sabor. Respecto a su aroma, puedes notar que tiene un olor similar al del cloro o incluso al pescado, lo cual es completamente normal.

Cuando pruebas el semen, notarás que es ligeramente dulce debido a su alto contenido de fructosa, aunque también es común que tenga un toque amargo o salado. En realidad, el sabor del semen pueden variar debido a la dieta del hombre, pero lo ideal es que tenga los sabores que aquí te describimos, pues es señal de que es saludable.

La consistencia del semen también es importante y por lo general, se ve más o menos denso y viscoso, en algunos casos con pequeños grumos sólidos que simplemente son coágulos normales. Se seca rápidamente, es de color blanquecino, cálido al primer contacto y con un olor que no es desagradable.

Precauciones

Probar el semen mientras le haces sexo oral a tu pareja puede ser una experiencia muy excitante y erótica, pero debes tomar algunas precauciones, pues aunque no hay riesgo de embarazo, sí pueden transmitirse Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), como el Virus del Papiloma Humano (VPH), clamidia, gonorrea, hepatitis, herpes, VIH, entre muchas otras.

Lo mejor es que antes de tener intimidad por primera vez se aseguren de que ambos están saludables y no son portadores de ninguna ETS y eso solo pueden saberlo por medio de estudios médicos. Aun si una persona se ve limpia y saludable, puede tener infecciones sexuales porque en muchos casos, están presentes de forma silenciosa.

Ahora que ya sabes a qué sabe el semen puedes estar segura de que no es nada desagradable, al contrario, puede hacerte disfrutar de un momento muy íntimo con tu pareja durante el sexo oral, no obstante, solo debes hacerlo estando segura de que tu pareja no tiene ETS y si el semen tiene las características como las que ya mencionamos. Si hay sangre, mal olor o una consistencia demasiado viscosa, podría ser señal de un problema de salud que el hombre debe atender de inmediato.

